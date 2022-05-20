Вебкам-модель из Новосибирска рассказала о работе после санкций

Девушка около года с перерывами работала вебкам-моделью в одной из студий в центре Новосибирска. Денежных проблем никогда не испытывала, но сейчас многие девушки, которые еще остались там, переживают за свои деньги.
«Я ушла из вебкама совсем недавно и скорее всего вернусь, когда отдохну от всего этого. Я уходила после начала всей этой спецоперации, но тогда все было нормально. Администратор тогда переживала, что отрубят доход, как Onlyfans или Youtube – обошлось», - сказала девушка.
Она уточнила, что сами вебкам-модели зарабатывают токеты [Валюта этих сайтов], а затем они конвертируются в доллары, которые можно вывести. Есть российские сайты. где можно сразу конвертировать в рубли, но там маленьких доход.
В настоящее время ничего в выплатах не поменялось, поэтому все работающие там девушки продолжают обнажаться на камеру. Если не получится каким-то образом получать деньги с зарубежных сайтов, тогда все перейдут на отечественные платформы.
Вебкам-модель – это человек, который транслирует в интернете прямую трансляцию с веб-камеры. Вебкам-модель часто совершает эротические действия, такие как раздевание, мастурбация или половые акты в обмен на деньги.