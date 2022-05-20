Вебкам-модель из Новосибирска рассказала о работе после санкций

Вебкам-модель из Новосибирска рассказала о работе после санкций
Вебкам-модель из Новосибирска рассказала о работе после санкций
Вчера, 15:34ОбществоАлександр КондратьевФото: Atas.info
Новосибирская вебкам-модель Гера Штильц рассказала Atas.info, как повлияли санкции в отношении РФ на эротический бизнес.

Девушка около года с перерывами работала вебкам-моделью в одной из студий в центре Новосибирска. Денежных проблем никогда не испытывала, но сейчас многие девушки, которые еще остались там, переживают за свои деньги.

«Я ушла из вебкама совсем недавно и скорее всего вернусь, когда отдохну от всего этого. Я уходила после начала всей этой спецоперации, но тогда все было нормально. Администратор тогда переживала, что отрубят доход, как Onlyfans или Youtube – обошлось», - сказала девушка.

Она уточнила, что сами вебкам-модели зарабатывают токеты [Валюта этих сайтов], а затем они конвертируются в доллары, которые можно вывести. Есть российские сайты. где можно сразу конвертировать в рубли, но там маленьких доход.

В настоящее время ничего в выплатах не поменялось, поэтому все работающие там девушки продолжают обнажаться на камеру. Если не получится каким-то образом получать деньги с зарубежных сайтов, тогда все перейдут на отечественные платформы.

Вебкам-модель – это человек, который транслирует в интернете прямую трансляцию с веб-камеры. Вебкам-модель часто совершает эротические действия, такие как раздевание, мастурбация или половые акты в обмен на деньги.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы