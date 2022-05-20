Вебкам-модель из Новосибирска рассказала о работе после санкций

«Я ушла из вебкама совсем недавно и скорее всего вернусь, когда отдохну от всего этого. Я уходила после начала всей этой спецоперации, но тогда все было нормально. Администратор тогда переживала, что отрубят доход, как Onlyfans или Youtube – обошлось», - сказала девушка.