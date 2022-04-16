Певица Елизавета Дименина из Новосибирска выбыла из шоу «Голос. Дети»

Певица Елизавета Дименина из Новосибирска выбыла из шоу «Голос. Дети»
Певица Елизавета Дименина из Новосибирска выбыла из шоу «Голос. Дети»
Сегодня, 14:44КультураФото: Скриншот YouTube шоу "Голос.Дети"
Юная сибирячка может продолжить участие в шоу, если за неё проголосуют зрители.

Двенадцатилетняя исполнительница Елизавета Дименина из Новосибирска покинула проект Первого канала «Голос. Дети». Однако по правилам конкурса, она может вернуться, если за неё проголосуют зрители.

Сибирячка выбыла из шоу на этапе «Песня навылет». Она исполнила песню Sk8er Boi Аврил Лавин.

Наставником новосибирской 12-летней певицы Елизаветы Димениной был Егор Крид. Ей пришлось участвовать в этапе «на вылет» вместе с Шамилей Ибадовой и Аделией Загребиной так, как их не выбрали сразу.

При этом по правилам конкурса, Елизавета может продолжить участие в шоу, если за неё проголосуют зрители.

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