Католическая Пасха в 2022 году – какого числа

Этот день считается у христиан главным праздником – в честь воскресения Иисуса Христа. Как католики отмечают божественный праздник – читайте в материале Atas.info.

17 апреля 2022 года отмечается католическая Пасха. Ранее эта дата вызывала большие споры – в римской традиции делали акцент на Воскресение Христа, а в малоазийской традиции – на его распятии. Однако спор смогли разрешить в 325 году на I Вселенском соборе в Никее. В тот день установили, что празднование Пасхи всегда приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В католической церкви главным праздником является не Рождество Христово, а Пасха. Почему Пасху празднуют в воскресенье? Сам день недели назвали в честь воскресения Иисуса. Этот день был седьмым по юлианскому календарю. Под первым весенним полнолунием понимается первое полнолуние после весеннего равноденствия 21 марта. Католики и православные руководствуются при подсчете даты разными календарями – григорианским и юлианским. Именно поэтому у католиков Пасха будет 17 апреля, а у православных – 24 апреля. Рисунок в католической церкви Фото: Медиахолдинг1Mi Традиции праздника Пасхи В Великую Субботу во всех храмах празднование великого Торжества начинается вечером. Первая пасхальная литургия пройдет после захода солнца. По традиции, в храмах зажигают пасхальные свечи, а в центре их – воскресший Иисус Христос. После вечерней службы молодежь и дети обходят дома и поют песни с поздравлениями. Издревле католики считают, что яйца на Пасху приносит кролик. Это животное стало символом праздника. Фигурками кроликов украшают свои дома или дарят их своим близким. Распространенным обычаем считается выпекать блюдо в виде кролика. В выпечку закладывают яйцо – кому оно попадется, у того весь год будет удачным. В Пасху принято торжествовать избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства у дьявола и дарования нам жизни и вечного блаженства. В священных книгах сказано: «Как крестной Христовой смертью совершено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь». Как католики отмечают праздник Перед Пасхой идет неделя Господних Страстей. Эти дни напоминают верующим о муках и страданиях Спасителя. Самым важным днем на этой неделе является Пятница. Чтобы не отвлекать христиан от молитвы, в этот день принято даже не звенеть в колокола. Фото: pixabay.com Когда наступает Великая Суббота, перед наступлением Пасхи, в храмах проходит «Небесная Литургия». Она считается особенным торжественным богослужением. Прямо возле храма разжигают костер. К нему подходит священник и говорит: «Свет Спасителя, который воскрес во Славе, он вновь рассеет темноту в душе и в сердце», затем зажигает большую свечу, которая символизирует Спасителя. С этой свечой в правой руке священник заходит в храм, в котором темно, так как потушен свет и погашены свечи. Он произносит известие о воскрешении Спасителя. Затем все прихожане начинают зажигать свои свечи. Христиане считают Пасху семейным праздником. За столом принято собирать всю семью. Праздничные обеденные блюда готовят из курицы, кролика и индейки. Празднуется Пасха два дня. Запреты у католиков на Пасху Запрещено посещать кладбище; Фото: pixabay.com Запрещено выкидывать освященные продукты – их сжигают; Запрещено отказывать в милостыне; Запрещено убираться или работать в праздник; Запрещено ссориться и быть в унынии; Запрещено венчать семейные пары. Для католиков Пасха — это не только день, когда воскрес Христос. Это праздник надежды и уверенности в том, что добро всегда восторжествует над злом. В день Пасхи проводят самое торжественное богослужение в году. Все верующие христиане благодарят Спасителя за наше спасение от зла и греха. Фото: pixabay.com

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