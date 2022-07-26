Картину с обнаженной моделью из Новосибирска покажут в лучших музеях страны

Известный в Новосибирске фотохудожник Игорь Вечерский представил на международном конкурсе «Создавая будущее 2050» картину Collision, для которой позировала в обнаженном виде модель из Бердска. Его работа произвела фурор и теперь она украсит лучшие музеи России.

Картина стала финалистом конкурса в разделе «Профессионалы». Во второй половине 2022 года её выставят в ведущих музеях страны. «Эта картина символизирует противостояние. Точнее про то, как экологии вредит технический прогресс. Среди членов жюри были директор Русского музея в Санкт-Петербурге, Московского музея современного искусства и Политехнического. Я предполагаю, что в этих учреждениях покажут мою работу», - рассказал Atas.info фотохудожник Игорь Вечерский. Творец добавил, что написал картину ещё несколько лет назад под влиянием своего предсказания об экологической катастрофе в мире. Моделью выступила жительница Бердска Анастасия.

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