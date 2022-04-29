«Бросили своих фанатов»: Как отнеслись новосибирские фанаты к отмене концерта в Омске

Новосибирские фанаты высказались об отмене концерта рок-группы «Би-2» из-за того, что они не захотели выступать в спорткомплексе, где висел баннер с буквой Z. Одни поддержали артистов, несмотря на потерянные деньги, а другие расстроились, что им пришлось ехать в другой город, а они даже не увидели любимых музыкантов.
Артисты отказались выходить на сцену за 15 минут до начала из-за баннера с поддержкой президента и символом Z. Группа заявила о своем решение в последний момент, когда возле концертной площадки уже собрались люди.
Сначала группа пыталась прикрыть плакат темной тканью, но с этим решением не согласились руководители концертного зала – коллективу пришлось отменить выступление. Спустя некоторое время они прокомментировали ситуацию и пообещали проконтролировать возврат средств за билеты.
«Друзья! С огромным разочарованием сообщаем, что наш концерт в Омске отменён. В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить.Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели», - написали в официальных аккаунтах группы «Би-2» в соцсетях.
Группа расценила эту ситуацию как продолжение нападок на артистов и их поклонников.
Во время интервью с руководителям спортивного комплекса Кириллом Ягодкой, человек, назвавший себя техническим директором «Би-2», набросился на оператора и журналиста 12 канала.
«С нецензурными оскорблениями он попытался выбить из рук микрофон и камеру», - сообщает телеканал.
Действия пока никак не прокомментировал менеджер группы.
Новосибирские фанаты, которые приехали в Омск, чтобы послушать свою любимую музыкальную группу, остались недовольны отменой концерта. Пообещали вернуть деньги только за билеты, но многим из них пришлось тратиться, чтобы доехать из Новосибирска в Омск и снять гостиницу.
«Я ехала до Омска около 8 часов на своем автомобиле – потратила немало денег на бензин, да еще и заранее забронировала гостиницу на двое суток, чтобы одну ночь переночевать, а на вторую погулять по городу. Что я получила в итоге? Стояла в очереди около часа на концерт, а затем нам заявили, что выступления не будет. Я конечно сильно взбесилась, но потом узнала из-за чего это произошло и как-то отпустило. Жалко конечно деньги, я потратила на приезд в Омск больше, чем на сам концерт, а город этот не особо то интересен для посещения без причины», - сказала фанатка группы «Би-2» Александра Некрасова.
Подобное мнение высказал и Андрей Шишкин, который постоянно ездит на концерты музыкальной группы в ближайшие города, но в этот раз его немного огорчили артисты.
«К счастью, что у меня в Омске живет бабушка, поэтому я сильно не потратился. Однако больше всего обидно из-за того, что группа бросила своих слушателей. Многие действительно приехали на них посмотреть, потратив последние деньги, а они даже не вышли к публике. Я считаю, что в таких случаях можно было хотя бы полчаса выступить бесплатно прямо на улицы – это был бы большой респект для них, но они решили просто отлучиться», - сказал Шишкин.
Другие поклонники группы в социальных сетях также обвиняют и организаторов концертного зала – они считают, что можно было пойти на уступок с закрытием баннера черной тканью.