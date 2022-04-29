«Бросили своих фанатов»: Как отнеслись новосибирские фанаты к отмене концерта в Омске

«Я ехала до Омска около 8 часов на своем автомобиле – потратила немало денег на бензин, да еще и заранее забронировала гостиницу на двое суток, чтобы одну ночь переночевать, а на вторую погулять по городу. Что я получила в итоге? Стояла в очереди около часа на концерт, а затем нам заявили, что выступления не будет. Я конечно сильно взбесилась, но потом узнала из-за чего это произошло и как-то отпустило. Жалко конечно деньги, я потратила на приезд в Омск больше, чем на сам концерт, а город этот не особо то интересен для посещения без причины», - сказала фанатка группы «Би-2» Александра Некрасова.