Пост Рамадан 2022: нельзя курить и другие запреты и правила для мусульман

1 апреля 2022 года начинается обязательный мусульманский пост – Рамадан. В этот месяц важно соблюдать самоконтроль, поддерживать духовное равновесие, а также очистить свое тело. В Рамадан существует множество запретов, к примеру – нельзя пить и есть в дневное время суток. Atas.info рассказал, что можно, а что категорически нельзя делать в мусульманский пост.