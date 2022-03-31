Пост Рамадан 2022: нельзя курить и другие запреты и правила для мусульман

Пост Рамадан 2022: нельзя курить и другие запреты и правила для мусульман
Пост Рамадан 2022: нельзя курить и другие запреты и правила для мусульман
Сегодня, 11:38КультураЭмилия КаплунскаяФото: pixabay.com
В 2022 году Рамадан празднуется 1 апреля, а заканчивается мусульманский пост 1 мая. По традиции, все верующие должны соблюдать в этот месяц определенные правила, какие – читайте в материале Atas.info.

1 апреля 2022 года начинается обязательный мусульманский пост – Рамадан. В этот месяц важно соблюдать самоконтроль, поддерживать духовное равновесие, а также очистить свое тело. В Рамадан существует множество запретов, к примеру – нельзя пить и есть в дневное время суток. Atas.info рассказал, что можно, а что категорически нельзя делать в мусульманский пост.

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Фото:Медиахолдинг1Mi

Что можно делать в Рамадан 2022?

Можно принимать душ, купаться или недолго находиться в бане, при этом, чтобы в ваш организм не попала вода;

Можно пробовать пищу, при этом ее не глотать;

Можно полоскать ротовую полость и промывать нос, но не глотать воду;

Можно закапать зрачки необходимым лекарством;

Можно проглотить остатки пищи, которые застряли между зубов, с условием, что остатки не больше горошины;

Можно чистить зубы, при этом не глотать воду;

Можно вдыхать благовония;

Можно сдавать кровь;

Можно, если вас вырвало случайно и рвоту спровоцировали не вы (в малом количестве);

Можно принимать пищу только два раза в день: до рассвета и после заката.

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Фото:pixabay.com

Что нельзя делать в Рамадан 2022?

Запрещено принимать пищу, пить воду в светлое время суток до сухура и ифтара;

Запрещено курение и распитие алкогольных напитков;

Запрещено заниматься интимом с мужем/женой;

Запрещено применять клизму;

Запрещено применять лекарственные препараты через уши и нос;

Запрещено специально вызывать рвоту;

Запрещено случайное попадание жидкости во время омовения через носоглотку.

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Фото:pixabay.com

Сухур

Это то время, когда мусульманин может совершить прием пищи до рассвета. Отмечается, что лучше всего не есть еду, которая осталась с вчерашнего ужина. Также не стоит переедать.

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Ифтар

Время ифтара наступает сразу после захода солнца. До момента приема пищи необходимо поблагодарить Аллаха и прочитать необходимую молитву, чтобы покаяться в грехах, которые были совершены случайно или преднамеренно. Лучше всего поесть столько, чтобы хватило энергии, но важно не переедать.

Фото:Медиахолдинг1Mi

Ранее Atas.info писал про традиции Рамадана в 2022 году. В материале описана история возникновения мусульманского поста, а также его обычаи.

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