Туман накрыл Новосибирск ночью 4 апреля

Туман накрыл Новосибирск ночью 4 апреля
Туман накрыл Новосибирск ночью 4 апреля
Сегодня, 04:22ЭкологияФото: atas.info
Сервис Airvoice фиксирует чистый воздух в 3 балла.

В Новосибирской области плотный туман накрыл весь город: дальше 100 метров ничего не видно. Об этом рассказали читатели Atas.info.

«Всегда наслаждаюсь такими необычными моментами, когда природа дает возможность о чем-то подумать. Идешь себе в тумане, ничего вокруг не видишь, и проблемы уходят на задний план», - отметила читательница Atas.info Евгения.

Фото:atas.info

По словам новосибирцев, туман опустился в ночь на 4 апреля. Это произошло из-за резкого перепада температур: вчера, 3 апреля выпал снег, а еще несколько дней назад было совсем тепло.

«Я работаю на железной дороге и мой подъем обычно в 4 утра. Выглянул в окно, думал, еще сплю – ничего не видно. Пошел на электричку и настолько плотный туман кажется странным, как будто в нереальном мире живешь», - поделился читатель Atas.info Максим.

По данным Яндекс.Погоды, в понедельник, 4 апреля, утром также возможет туман. Температура воздуха днем достигнет +9…+11 тепла. В ночное время столбик термометра опустится до +1..+3. В светлое время суток осадков не ожидается, а ночью пройдет небольшой мокрый снег.

Фото:atas.info

Сервис Airvoice уточняет, что в городе сегодня чистый воздух. Показатели в пределах нормы – 3-4 балла из 10 возможных.

Напомним, после ветреных и снежных выходных в Новосибирск придет оттепель. После 5 апреля температура воздуха повысится до +14 градусов.

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