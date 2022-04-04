Туман накрыл Новосибирск ночью 4 апреля

«Я работаю на железной дороге и мой подъем обычно в 4 утра. Выглянул в окно, думал, еще сплю – ничего не видно. Пошел на электричку и настолько плотный туман кажется странным, как будто в нереальном мире живешь», - поделился читатель Atas.info Максим.