После ветреных и снежных выходных в Новосибирск придет оттепель. По данным «Западно-Сибирского УГМС», после 5 апреля температура воздуха повысится до +14 градусов.
Так, в субботу 2 апреля в городе сохранится температура в пределах +4…+6 градусов днем и -1…+1 ночью. В дневное время пройдет мокрый снег и дождь. Утром на дорогах сохранится гололедица.
В воскресенье 3 апреля дневная температура будет в пределах +3…+5 градусов, а ночью 0…-2. Местами возможны сильные порывы ветра. Также выпадут осадки в виде дождя и снега.
С понедельника в Новосибирск придет потепление: 4 апреля температура воздуха днем достигнет +9…+11 тепла. В ночное время столбик термометра опустится до +1..+3. В светлое время суток осадков не ожидается, а ночью пройдет небольшой мокрый снег.
Во вторник, 5 апреля днем будет +12…+14 градусов, а ночью от 0 до +2 градусов. День будет преимущественно без осадков.
Напомним, ранее стал известен прогноз погоды на апрель 2022 в Новосибирске. Месяц будет достаточно теплым. Осадки в виде мокрого снега и дождя придут в середине апреля.