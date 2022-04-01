После ветреных и снежных выходных в Новосибирск придет оттепель

После ветреных и снежных выходных в Новосибирск придет оттепель
После ветреных и снежных выходных в Новосибирск придет оттепель
Сегодня, 12:14ЭкологияЭмилия КаплунскаяФото: pixabay.com
В ближайшие дни выпадет мокрый снег и дождь.

После ветреных и снежных выходных в Новосибирск придет оттепель. По данным «Западно-Сибирского УГМС», после 5 апреля температура воздуха повысится до +14 градусов.

Так, в субботу 2 апреля в городе сохранится температура в пределах +4…+6 градусов днем и -1…+1 ночью. В дневное время пройдет мокрый снег и дождь. Утром на дорогах сохранится гололедица.

В воскресенье 3 апреля дневная температура будет в пределах +3…+5 градусов, а ночью 0…-2. Местами возможны сильные порывы ветра. Также выпадут осадки в виде дождя и снега.

С понедельника в Новосибирск придет потепление: 4 апреля температура воздуха днем достигнет +9…+11 тепла. В ночное время столбик термометра опустится до +1..+3. В светлое время суток осадков не ожидается, а ночью пройдет небольшой мокрый снег.

Во вторник, 5 апреля днем будет +12…+14 градусов, а ночью от 0 до +2 градусов. День будет преимущественно без осадков.

Напомним, ранее стал известен прогноз погоды на апрель 2022 в Новосибирске. Месяц будет достаточно теплым. Осадки в виде мокрого снега и дождя придут в середине апреля.

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