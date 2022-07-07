Как молоко: Новосибирск накрыло густым туманом 7 июля (не смогли сесть даже самолеты)

Плотность тумана не позволяла разглядеть что-либо перед собой в двух метрах. Жители Новосибирска назвали природное явление молоком.
«Шла на работу в 6 утра и никого не видела перед собой. Как будто я одна в этом городе, а вокруг густой-густой туман. Необычное явление, как молоко. Потихоньку начал уже рассасываться», - рассказала Ольга в беседе с Atas.info.
«Уже стабильно раз в месяц туман появляется - обычно после дождя. Я живу на 16 этаже и из окна видно, как пелена полностью накрыла улицы Новосибирска. Всегда бы так не видеть», - поделился Николай с Atas.info.
А вот по данным онлайн-табло в новосибирском аэропорту стало ясно, что несколько самолетов не смогли приземлиться в столице Сибири. К примеру, прибытие рейсов из Москвы и Барнаула пока отложили.
Западно-Сибирский гидрометцентр информирует, что туман уйдет уже к 9 утра. Температура воздуха утром составляет 16 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов.