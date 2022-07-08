Из-за аномальной жары Новосибирск накроет пылью: объявлен «режим черного неба»

Из-за аномальной жары Новосибирск накроет пылью: объявлен «режим черного неба»
Из-за аномальной жары Новосибирск накроет пылью: объявлен «режим черного неба»
Вчера, 16:26ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi

Режим «черного неба» объявили в Новосибирске с 8 июля

На предстоящих выходных сохранится по-настоящему июльская жара. Однако теплый воздух поспособствовал загрязнению – Западно-Сибирский гидрометцентр объявил режим черного неба.

Новосибирск накрыло пылью на четыре дня. Это связано с аномальной жарой до +28…+30 градусов. Осадков в этих числах не ожидается, а согревать город будет яркое обжигающее солнце. На фоне высокой температуры и безветренной погоды ожидается ухудшение качества воздуха.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный»,

говорится на сайте управления.

Именно поэтому синоптики объявили режим «черного неба» - первой степени опасности. Он продлится с 15:00 8 июля до 15:00 11 июля. Сервис AirVoice также ухудшение качества воздуха. Сейчас уровень загрязнения оценивается в 4 балла из 10 возможных.

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