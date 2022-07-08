Из-за аномальной жары Новосибирск накроет пылью: объявлен «режим черного неба»

Новосибирск накрыло пылью на четыре дня. Это связано с аномальной жарой до +28…+30 градусов. Осадков в этих числах не ожидается, а согревать город будет яркое обжигающее солнце. На фоне высокой температуры и безветренной погоды ожидается ухудшение качества воздуха.
«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный»,
говорится на сайте управления.
Именно поэтому синоптики объявили режим «черного неба» - первой степени опасности. Он продлится с 15:00 8 июля до 15:00 11 июля. Сервис AirVoice также ухудшение качества воздуха. Сейчас уровень загрязнения оценивается в 4 балла из 10 возможных.