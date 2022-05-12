Аномальная жара до +31 градуса придёт в Новосибирск на выходных

Аномальная жара до +31 градуса придёт в Новосибирск на выходных
Аномальная жара до +31 градуса придёт в Новосибирск на выходных
Сегодня, 16:57ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi
По прогнозу синоптиков, самым теплым днем будет воскресенье, 15 мая - там температура воздуха достигнет +31 градуса тепла, сообщает "Западно-Сибирский УГМС".

В Новосибирской области синоптики прогнозируют резкое потепление ближе к выходным. По информации с сайта «Западно-сибирского УГМС», тепло стоит ожидать 13, 14 и 15 мая.

Так, в пятницу, 13 мая столбик термометра опустится до +7…+9 градусов, а в области и вовсе упадет до +4 градусов в ночное время. Однако дневная температура сохранится в пределах +23 градусов тепла, а в Новосибирской области в отдельных районах придет аномальная жара до +28 градусов. Местами будут порывы ветра до 13 м/с.

В субботу, 14 мая, температура воздуха ночью сохранится в пределах +7…+12 градусов. В некоторых районах области будет еще холоднее – до +1…+4 градусов. В дневное время воздух прогреется до +24…+29 градусов. Суббота пройдет без осадков, но с сильным ветром – 14 м/с.

В воскресенье, 15 мая, ночью столбик термометра покажет +9…+14 градусов. Температура днем достигнет +31 градусов, а в некоторых районах +20…+25. По прогнозу погоды в Новосибирске сохранится ясная погода, а вот в Новосибирской области местами пройдут дожди с грозами, а порывы ветра дойдут до 15 м/с.

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