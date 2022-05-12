Аномальная жара до +31 градуса придёт в Новосибирск на выходных

Так, в пятницу, 13 мая столбик термометра опустится до +7…+9 градусов, а в области и вовсе упадет до +4 градусов в ночное время. Однако дневная температура сохранится в пределах +23 градусов тепла, а в Новосибирской области в отдельных районах придет аномальная жара до +28 градусов. Местами будут порывы ветра до 13 м/с.