Жара до +21 градуса вернется в Новосибирск на День Победы-2022 9 мая

Не так оптимистичен прогноз погоды от сервиса Gismeteo. Специалисты обещают новосибирцам в День Победы 14 градусов тепла. При этом столбики термометра могут упасть до +10 по Цельсию уже к вечеру 9 мая, когда все отправятся наблюдать праздничный салют.