Жара до +21 градуса вернется в Новосибирск на День Победы-2022 9 мая

Жара до +21 градуса вернется в Новосибирск на День Победы-2022 9 мая
Жара до +21 градуса вернется в Новосибирск на День Победы-2022 9 мая
Сегодня, 15:38ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Синоптики обещают резкое потепление и небольшую ветреность на День Победы 9 мая в Новосибирске. Прогноз на главный праздник мая сделали популярные онлайн-сервисы погоды.

После похолодания в мегаполис вернется жаркое солнце – по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра воздух может прогреться до +16…+21 градуса днем 9 мая. Осадков в этот день не предвидеться, однако стоит готовиться к ветру с порывами до 13 м/с.

Не так оптимистичен прогноз погоды от сервиса Gismeteo. Специалисты обещают новосибирцам в День Победы 14 градусов тепла. При этом столбики термометра могут упасть до +10 по Цельсию уже к вечеру 9 мая, когда все отправятся наблюдать праздничный салют.

Фото:Яндекс. Погода

Аналогично прогнозируют на сервисе «Яндекс.Погода». Согласно их данным, утром в Новосибирске установится температура на уровне +11 градусов. Днем потеплеет до +14, будет ясно и солнечно. При этом фиксируется влажность в районе 33% и ветер до 3 м/с.

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