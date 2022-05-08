Жара до +21 градуса вернется в Новосибирск на День Победы-2022 9 мая

После похолодания в мегаполис вернется жаркое солнце – по прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра воздух может прогреться до +16…+21 градуса днем 9 мая. Осадков в этот день не предвидеться, однако стоит готовиться к ветру с порывами до 13 м/с.
Не так оптимистичен прогноз погоды от сервиса Gismeteo. Специалисты обещают новосибирцам в День Победы 14 градусов тепла. При этом столбики термометра могут упасть до +10 по Цельсию уже к вечеру 9 мая, когда все отправятся наблюдать праздничный салют.
Аналогично прогнозируют на сервисе «Яндекс.Погода». Согласно их данным, утром в Новосибирске установится температура на уровне +11 градусов. Днем потеплеет до +14, будет ясно и солнечно. При этом фиксируется влажность в районе 33% и ветер до 3 м/с.