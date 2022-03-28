Даты магнитных бурь в апреле 2022 назвали ученые: метеозависимым пометить в календаре

Причиной магнитных бурь является солнечная активность. Этот период тяжело проживают метеозависимые люди. В такие дни у человека обостряются хронические болезни, в особенности проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, вегетососудистой дистонией и с избыточным лишним весом. Для того, чтобы сократить риски негативного воздействия на организм, необходимо следить за календарем магнитных бурь и максимально быть к ним готовым.
Какого числа магнитные бури в апреле 2022 года:
1 апреля и 2 апреля. Мощные метеоудары достигнут 5-ти баллов. В эти числа недомогание почувствуют даже здоровые люди.
27 апреля и 28 апреля. Магнитная буря достигнет 4-х баллов. Некоторые могут почувствовать ухудшение своего самочувствия.
Кратковременные метеорологические удары в апреле 2022 года будут:
С 2 по 3 апреля
С 13 по 17 апреля
С 25 по 29 апреля.
В кратковременные метеоудары человек может почувствовать легкое недомогание в виде головной боли и усталости. Однако большинство людей небольшие удары бурь не затронут.
Незначительные геомагнитные возмущения в течение апреля:
С 3 по 9 апреля
С 17 по 25 апреля.
Скорее всего, такие дни никак не отразятся на вашем самочувствии.
Магнитные бури в конце марта 2022 года:
27-29 марта – геомагнитные волны дойдут до 2-х баллов. В эти дни самочувствие не ухудшится.
29-30 марта – магнитные бури достигнут 3-х баллов. Вспышки будут не опасными для здоровья.
30-31 марта – мощная продолжительная магнитная буря. Она достигнет 4-х баллов. Геомагнитные волны будут расти, и увеличатся до 5-ти баллов.
Как влияют на человека магнитные бури
Часто от магнитных бурь страдают люди, которые чувствительны к переменам погоды. В такие дни у них начинаются головные боли, депрессивное настроение, а также фиксируются скачки давления и бессонница. Зачастую воспаляются хронические заболевания.
Наиболее частные симптомы при магнитных бурях:
Как легче пережить магнитные бури в апреле 2022 года:
Специалисты рекомендуют в дни геоколебаний не переутомлять себя. Лучше отложить все важные дела на потом и расслабиться. К примеру, медики рекомендуют чаще гулять на свежем воздухе;
Также лучше всего не употреблять тяжелую пищу;
Важно отказаться от вредных привычек;
Лучше всего в дни магнитных бурь хорошо высыпаться;
Вносить легкую зарядку или гимнастику, при этом не стоит делать интенсивные физические нагрузки;
Также нужно пить больше воды и отказаться от кофе;
В такие дни лучше не садиться за руль автомобиля.