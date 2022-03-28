Даты магнитных бурь в апреле 2022 назвали ученые: метеозависимым пометить в календаре

Даты магнитных бурь в апреле 2022 назвали ученые: метеозависимым пометить в календаре
Даты магнитных бурь в апреле 2022 назвали ученые: метеозависимым пометить в календаре
Сегодня, 12:57ЭкологияЭмилия КаплунскаяФото: pixabay.com
Появление магнитных бурь провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. Такое природное явление ухудшает состояние не только техники, но и самочувствие метеозависимых людей. Как обезопасить себя в такие дни – читайте в материале Atas.info.

Причиной магнитных бурь является солнечная активность. Этот период тяжело проживают метеозависимые люди. В такие дни у человека обостряются хронические болезни, в особенности проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, вегетососудистой дистонией и с избыточным лишним весом. Для того, чтобы сократить риски негативного воздействия на организм, необходимо следить за календарем магнитных бурь и максимально быть к ним готовым.

Фото:pixabay.com

Какого числа магнитные бури в апреле 2022 года:

1 апреля и 2 апреля. Мощные метеоудары достигнут 5-ти баллов. В эти числа недомогание почувствуют даже здоровые люди.

27 апреля и 28 апреля. Магнитная буря достигнет 4-х баллов. Некоторые могут почувствовать ухудшение своего самочувствия.

Фото:pixabay.com

Кратковременные метеорологические удары в апреле 2022 года будут:

С 2 по 3 апреля

С 13 по 17 апреля

С 25 по 29 апреля.

В кратковременные метеоудары человек может почувствовать легкое недомогание в виде головной боли и усталости. Однако большинство людей небольшие удары бурь не затронут.

Незначительные геомагнитные возмущения в течение апреля:

С 3 по 9 апреля

С 17 по 25 апреля.

Скорее всего, такие дни никак не отразятся на вашем самочувствии.

Фото:pixabay.com

Магнитные бури в конце марта 2022 года:

27-29 марта – геомагнитные волны дойдут до 2-х баллов. В эти дни самочувствие не ухудшится.

29-30 марта – магнитные бури достигнут 3-х баллов. Вспышки будут не опасными для здоровья.

30-31 марта – мощная продолжительная магнитная буря. Она достигнет 4-х баллов. Геомагнитные волны будут расти, и увеличатся до 5-ти баллов.

Как влияют на человека магнитные бури

Часто от магнитных бурь страдают люди, которые чувствительны к переменам погоды. В такие дни у них начинаются головные боли, депрессивное настроение, а также фиксируются скачки давления и бессонница. Зачастую воспаляются хронические заболевания.

Наиболее частные симптомы при магнитных бурях:

  • упадок сил
  • ухудшение настроения
  • депрессивное состояние
  • ломота в суставах
  • беспокойство.

Фото:pixabay.com

Как легче пережить магнитные бури в апреле 2022 года:

Специалисты рекомендуют в дни геоколебаний не переутомлять себя. Лучше отложить все важные дела на потом и расслабиться. К примеру, медики рекомендуют чаще гулять на свежем воздухе;

Также лучше всего не употреблять тяжелую пищу;

Важно отказаться от вредных привычек;

Лучше всего в дни магнитных бурь хорошо высыпаться;

Вносить легкую зарядку или гимнастику, при этом не стоит делать интенсивные физические нагрузки;

Также нужно пить больше воды и отказаться от кофе;

В такие дни лучше не садиться за руль автомобиля.

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