Даты магнитных бурь в апреле 2022 назвали ученые: метеозависимым пометить в календаре

Причиной магнитных бурь является солнечная активность. Этот период тяжело проживают метеозависимые люди. В такие дни у человека обостряются хронические болезни, в особенности проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, вегетососудистой дистонией и с избыточным лишним весом. Для того, чтобы сократить риски негативного воздействия на организм, необходимо следить за календарем магнитных бурь и максимально быть к ним готовым.