Птицефабрики увеличили на 27% производство яиц в Новосибирской области

Объемы производства куриных яиц выросли на 27% - до 283 миллионов единиц с начала 2022 года в Новосибирской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

За первые месяцы этого года птицефабрики увеличили на 500 000 голов курицы по сравнению с тем же периодом 2021-го. Сейчас на предприятиях насчитывается около 8,5 миллионов птиц. Как рассказал Евгений Лещенко, птицефабрики выпускают по 60 млн яиц, что больше на 27% годом ранее. Прирост куриного мяса составил - 8%. Всего в Новосибирской области работают семь птицефабрик. Как отметил директор одной из них - ЗАО Птицефабрика «Октябрьская» Олег Подойма, на предприятии кур обеспечивают кормами собственного производства. Для выращивания зерновых даже закупили новое оборудование. Сейчас потребность в яйце жителей региона выполнена на 126%. Мясом птицы обеспечены на 90%. Напомним, в апреле 2022 года специалисты минпромторга Новосибирской области фиксировали рост цен на яйца перед Пасхой. Тогда же сообщалось, что запаса продукта хватит в регионе на 11 дней – птицефабрики увеличили производство.

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