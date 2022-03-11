В каких странах принимают карты платежной системы «МИР» в марте 2022

В каких странах принимают карты платежной системы «МИР» в марте 2022
В каких странах принимают карты платежной системы «МИР» в марте 2022
Сегодня, 07:23ЭкономикаФото: pixabay / pixabay.com

В каких странах принимают карты платежной системы «МИР» в марте 2022

Выпущенные в России карты Visa и Mastercard перестают работать за рубежом из-за введённых санкций Запада, а на альтернативу им пришла платёжная система «Мир» - UnionPay. Рассказываем, в каких странах можно ею расплачиваться.

О карте «Мир» с китайской платёжной системой UnionPay заговорили в России совсем недавно - когда некоторые организации попали под санкции. Она быстро обрела популярность и теперь выпускается одиннадцатью российскими банками.

Известно, что кобейджинговая карта «Мир»/ UnionPay» подойдёт как для покупок внутри России, так и международных. У россиян появится возможность расплачиваться ею так же в зарубежных онлайн-магазинах.

На сегодняшний день российская государственная платёжная система «Мир» работает в России, Турции, Вьетнаме, Армении, Абхазии, Кипре ОАЭ. Также в странах СНГ – Узбекистане, Таджикистане, Казахстане. При этом UnionPay принимают в 180 странах мира.

Стоит отметить, что для владельцев банковских карт, выпущенных в России, ограничили работу Apple Pay. Однако у карты «Мира» есть собственное приложение для бесконтактной оплаты Mir Pay. С его помощью есть возможность расплачиваться даже на Aliexpress.

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