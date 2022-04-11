Банк России выпустил новую монету в честь Чуйского тракта

На монете изображен памятник нулевому километру на Чуйском тракте, а на фоне красочный пейзаж с деревьями

Банк России 11 апреля выпустил в обращение памятную серебряную 3 рублевую монету к 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения», которая начинается от Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. На оборотной стороне монеты изображен памятник «Нулевой километр Чуйского тракта» и деревья на фоне фрагмента карты и панорамного пейзажа Чуйского тракта. Фото: Банк России Монета с этого дня является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Чуйский транк берет свое начало от Новосибирской области, а протяженность федеральной автомобильной дороги Р256 «Чуйский тракт» от Новосибирска до границы с Монголией около 968 километров.

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