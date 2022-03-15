Инсулин резко подорожал в новосибирских аптеках из-за ажиотажного спроса

Инсулин резко подорожал в новосибирских аптеках из-за ажиотажного спроса
Инсулин резко подорожал в новосибирских аптеках из-за ажиотажного спроса
Сегодня, 08:35ЭкономикаФото: pixabay.com
Новые поставки препаратов поступят уже в ближайшие дни.

Инсулин резко подорожал в новосибирских аптеках из-за ажиотажного спроса. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель МУП «Аптечная сеть» Дмитрий Гришунин.

Так, по словам предпринимателя, рост стоимости на 34% зафиксирован из-за дефицита препаратов, которые содержат инсулин, а также лекарств для щитовидной железы. Нехватка замечена из-за большого ажиотажа у населения, которое скупает все впрок.

«В среднем мы фиксируем по всей номенклатуре аптечного ассортимента повышение цен на 11 процентов, по лекарственным препаратам – на 4-7 процентов. При этом основной рост отмечен на инсулинсодержащие препараты, он составил 34 процента, это касается именно импортных лекарств с учётом повышенного спроса», – объяснил Гришунин.

Аптечные сети были вынуждены сформировать дефектуру по отдельным категориям препаратов содержащих инсулин. В перечень также попали лекарства для лечения кровообращения и щитовидной железы.

Дмитрий Гришунин отметил, что с поставщиками препаратов, в которых содержится инсулин, уже проведены переговоры. Новые поставки придут уже на этой неделе. Помимо этого, руководитель отметил, что в Новосибирской области сейчас сформирован запас отечественных препаратов на 60 дней, а импортных на 44 дня. Сбоев в поставках и производстве лекарств из других стран не ожидается.

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