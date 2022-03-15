Инсулин резко подорожал в новосибирских аптеках из-за ажиотажного спроса

Дмитрий Гришунин отметил, что с поставщиками препаратов, в которых содержится инсулин, уже проведены переговоры. Новые поставки придут уже на этой неделе. Помимо этого, руководитель отметил, что в Новосибирской области сейчас сформирован запас отечественных препаратов на 60 дней, а импортных на 44 дня. Сбоев в поставках и производстве лекарств из других стран не ожидается.