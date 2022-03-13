На резкую нехватку йода в аптеках массово пожаловались новосибирцы

В социальных сетях появилась информация, что в аптеках действительно пропал йод. Но причина вас удивит: многие люди скупают препарат из-за предотвращения возможной радиации. Это связано с ситуацией на Украине, где в зоне конфликта оказались две атомные электростанции - Чернобыльская и Запорожская. Как рассказывают фармацевты, люди закупаются йодом, в надежде на то, что он спасет их от радиации, хоть это и не так. Медики рассказывают, что в период любой паники, будь то коронавирус или происходящие действия в Украине, граждане будут поддаваться ажиотажу и перестраховываться. Мало кто знает, что йод никак не спасет от радиации, а аспирин никак не поможет от коронавируса.