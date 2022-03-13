На резкую нехватку йода в аптеках массово пожаловались новосибирцы

В редакцию Atas.info поступили жалобы от читателей на резкую нехватку йода в аптечных сетях города. Так, в своем сообщении, новосибирцы указали, что при желании приобрести препарат «Йодомарин», фармацевты в один голос отвечают, что данного лекарства просто нет в наличии.
О причинах возникновения дефицита неизвестно. Представители фарминдустрии отмечают, что йодосодержащий препарат важен при профилактике заболеваний щитовидной железы, а также просто для восполняющего в организме дефицита йода. По словам читателей, нехватка препарата касается не только Новосибирска, но и других городов России. Например, Кемерово и Барнаула.
Однако при ответе Atas.info о нехватке йода новосибирский фармацевт заявила, что никакого дефицита сейчас нет. Перебои были лишь полгода назад, когда в аптечной сети ввели новые правила, а именно обязательную маркировку лекарств 2021 году.
Другой фармацевт из Кемеровской области рассказала, что в их аптечной сети имеется в наличии как лекарство «Йодомарин», так и другие его аналоги в полном объеме.
«Покупатели сейчас массово не скупают йод, как например в 2020 году, когда эксперты советовали возмещать дефицит йода в организме из-за бушующего коронавируса. Сейчас же перебоев с поставками нет. На полках лежат все йодосодержащие лекарства. Средняя цена – 245 рублей, а если брать аналог – то 154 рубля (от 100 таблеток). Поэтому точно могу заявить, что о дефиците йода ничего не слышала», - отметила представитель фарминдустрии редакции Atas.info.
Однако директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин все-таки признал дефицит товаров на прилавках. По заявлению представителя, чтобы не возник дефицит, аптека увеличила запасы сразу на несколько месяцев. При этом в марте 2022 года резко подорожало сырье, в последствии чего, цена на лекарства вскоре вырастет на 4-5%.
Ранее мы писали, что в сравнении с 2021 годом, йод в 2022 году значительно подорожал. Рост стоимости показал, что йод в дозировке 10 мл в январе 2021 года стоил 27 рублей, а за год цена выросла до 32 рублей. Актуальные цены на январь 2022 года можете посмотреть тут.
Представитель минпромторга Андрей Гончаров заявил, что дефицита лекарств на фоне введенных санкций против России не будет. Оптовые поставщики объяснили, что не видят рисков пропажи лекарств с российских полок. К примеру, сейчас все товары есть в наличии, как противовирусные, так и йодосодержащие. Министр добавил, что санкции против аптек в России не вводили. Однако, если ограничения все же коснется и аптечных торговых сетей, то наша страна наладит импорт с другими странами, например, Индией.
В социальных сетях появилась информация, что в аптеках действительно пропал йод. Но причина вас удивит: многие люди скупают препарат из-за предотвращения возможной радиации. Это связано с ситуацией на Украине, где в зоне конфликта оказались две атомные электростанции - Чернобыльская и Запорожская. Как рассказывают фармацевты, люди закупаются йодом, в надежде на то, что он спасет их от радиации, хоть это и не так. Медики рассказывают, что в период любой паники, будь то коронавирус или происходящие действия в Украине, граждане будут поддаваться ажиотажу и перестраховываться. Мало кто знает, что йод никак не спасет от радиации, а аспирин никак не поможет от коронавируса.
Многие покупатели сами рассказывают, что начитались "полезной информации" в интернете и пошли закупаться йодом и другими препаратами для профилактики, чтобы ничем не заболеть. Но не все понимают всю опасность данной "перестраховки". Принимая ненужные лекарства, человек может просто навредить своему организму, поэтому не стоит поддаваться панике и идти скупать все препараты без консультации врача. Дефицит отрицают как представители торговых сетей, фармацевты, так и сам минпромторг.