Женские прокладки подорожали в 1,5 раза в новосибирских магазинах

Женские прокладки подорожали в 1,5 раза в магазинах. Несколько брендов резко подняли свои цены на гигиенические принадлежности.
Женщины активно обсуждают рост стоимости на прокладки. В интернет-магазинах на прошлой неделе тампоны и прокладки взлетели в цене: минимальная стоимость была от 1 000 рублей. Однако после громкого хайпа, цены все же снизились до более приемлемых.
Большинство гигиенических принадлежностей в российских магазинах принадлежат зарубежным компаниям. Например, Libress привозили из Словакии, Kotex — это чешский бренд, а Always, Tampax и Naturella — из Венгрии. Тампоны «O.B.» производятся во Франции. Крупные компании заявили о приостановлении своих поставок в Россию (или прекращение работы на территории РФ).
В связи с этим, цены на прокладки и тампоны выросли в несколько раз. Это связано и с искусственным ажиотажем, которому поддается большинство населения.
Приобретая иностранные марки прокладок, мы забываем и об отечественных, которые значительно дешевле. Российские производители выпускают прокладки под марками –
Я Самая; Натали; Vikola; Милана; Ola!; LilaCup; Elfarma.
Однако многие девушки делятся, что российские аналоги известных прокладок уступают по качеству и комфорту. К примеру, в отзывах можно найти комментарии от женщин, которые говорят, что большинство российских гигиенических принадлежностей – просто «слабого качества». Также некоторые отмечают, что лучше переплатить за зарубежные ведущие фирмы прокладок, чем купить «дешевые российские».
В популярных интернет-магазинах цены взлетели и на отечественные прокладки. Ранее прокладки фирмы «Милана» можно было приобрести за 55 рублей. Теперь, по информации с сайта OZON, они обойдутся в 290 рублей. Стоит отметить, что в магазинах ценники отличаются от Интернета. Большинство представительниц прекрасного пола заказывают товар именно через интернет. Когда они видят заоблачную цену, то начинают паниковать. Однако в торговых сетях стоимость поднялась только в 1,5 раза и не на все фирмы.
Напомним, ранее Atas.info писал о том, как изменились цены на продукты за 10 лет в Новосибирске. С марта 2012 года по аналогичный период 2022 года средняя стоимость минимального набора продуктов выросла на 40,2 %. Оказалось, что сейчас говядина стоит дешевле сыра. Это мясо является самым бюджетным. За один килограмм придётся отдать всего 455 рублей.
Помимо этого, в 2012 году в Новосибирске резко подорожали сахар – до 35,5 рублей за килограмм и батон (45,2 руб.). При этом самыми дешёвыми в России были куриные яйца стоимостью 32,5 руб. за 10 штук, картофель за 11,3 руб. и борщевой набор, который подешевел за март на 14,1%.
Еще в марте 10 лет назад Новосибирск был одним из самых дорогих городов России по стоимости значимых продуктов. Лидерство с ним делили Хабаровск и Ставрополь. Доступными ценами могли похвастаться Нижний Новгород и Екатеринбург.