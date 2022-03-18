Женские прокладки подорожали в 1,5 раза в новосибирских магазинах

В популярных интернет-магазинах цены взлетели и на отечественные прокладки. Ранее прокладки фирмы «Милана» можно было приобрести за 55 рублей. Теперь, по информации с сайта OZON, они обойдутся в 290 рублей. Стоит отметить, что в магазинах ценники отличаются от Интернета. Большинство представительниц прекрасного пола заказывают товар именно через интернет. Когда они видят заоблачную цену, то начинают паниковать. Однако в торговых сетях стоимость поднялась только в 1,5 раза и не на все фирмы.