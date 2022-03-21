Запрещенный евро продают на черном рынке в Новосибирске

Черный рынок пополнился продавцами валюты в виде евро и доллара в Новосибирске. Купить можно крупные суммы, а также проверить купюры в банках на подлинность.
Торговцы валютой в основном действуют в Telegram-каналах и совершенно себя не скрывают – они встречаются с покупателями, ходят вместе с ними в банка и проверяют на подлинность купюры, а затем совершают продажу.
В одном из таких канал в мессенджере активизировалось около 20 людей, которые продают доллары и евро. Есть и покупатели, которые сами находят это сообщество и просят им продать подешевле.
Один из новосибирцев в Telegram-канале даже ищет людей, которые готовы продать ему автомобиль марки Camry за долларовую валюту. Однако таких желающих не нашлось, а чаще всего там покупают именно доллары – о продаже евро всего несколько объявлений.
Стоимость доллара на теневом рынке составляет от 105 до 160 рублей. Евро – от 150 рублей.
В последнее время люди в этом канале стали спрашивать, стоит ли продавать евро, какой с этого смысл. Продавцы помогают таким и отвечают, что лучше всего в ход идут доллары, а евро не популярен на рынке.
Людей не пугает даже то, что незаконные валютные операции наказываются штрафом для обоих лиц (продающего и покупающего) в размере от 75% до 100% суммы сделки. Такие действия могут попадать и под незаконную банковскую деятельность.
Напомним, что покупатель валюты на незаконном рынке может стать жертвой мошенников или грабителей, а в полицию обращаться ему смысла не будет – ему самому будет грозить уголовная ответственность.
Российские банки с 9 марта уже перестали выдавать евро с валютных счетов клиентов. Валюту можно получить только после конвертации в доллары. Курс конвертации, который предлагают некоторые банки, отбивает у клиентов охоту заказывать такую операцию.