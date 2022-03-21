Запрещенный евро продают на черном рынке в Новосибирске

В Новосибирске активизировались продавцы евро и доллара в социальных сетях – валюту продают без прикрытия с проверкой купюр в банках

Черный рынок пополнился продавцами валюты в виде евро и доллара в Новосибирске. Купить можно крупные суммы, а также проверить купюры в банках на подлинность. Торговцы валютой в основном действуют в Telegram-каналах и совершенно себя не скрывают – они встречаются с покупателями, ходят вместе с ними в банка и проверяют на подлинность купюры, а затем совершают продажу. Один из Telegram-каналов по продаже валюты в Новосибирске. Продают евро и доллары. Фото: Александр Кондратьев В одном из таких канал в мессенджере активизировалось около 20 людей, которые продают доллары и евро. Есть и покупатели, которые сами находят это сообщество и просят им продать подешевле. Один из новосибирцев в Telegram-канале даже ищет людей, которые готовы продать ему автомобиль марки Camry за долларовую валюту. Однако таких желающих не нашлось, а чаще всего там покупают именно доллары – о продаже евро всего несколько объявлений. Стоимость доллара на теневом рынке составляет от 105 до 160 рублей. Евро – от 150 рублей. В последнее время люди в этом канале стали спрашивать, стоит ли продавать евро, какой с этого смысл. Продавцы помогают таким и отвечают, что лучше всего в ход идут доллары, а евро не популярен на рынке. Людей не пугает даже то, что незаконные валютные операции наказываются штрафом для обоих лиц (продающего и покупающего) в размере от 75% до 100% суммы сделки. Такие действия могут попадать и под незаконную банковскую деятельность. Напомним, что покупатель валюты на незаконном рынке может стать жертвой мошенников или грабителей, а в полицию обращаться ему смысла не будет – ему самому будет грозить уголовная ответственность.

Российские банки с 9 марта уже перестали выдавать евро с валютных счетов клиентов. Валюту можно получить только после конвертации в доллары. Курс конвертации, который предлагают некоторые банки, отбивает у клиентов охоту заказывать такую операцию.

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