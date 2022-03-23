Повышение пенсий с 1 апреля 2022 – кому и насколько индексируют

Повышение пенсий с 1 апреля 2022 – кому и насколько индексируют
Повышение пенсий с 1 апреля 2022 – кому и насколько индексируют
Сегодня, 08:52ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Социальные пенсии проиндексируют на 8,6 % с 1 апреля 2022 года – её размер приблизится к 11 тысячам рублям. Кому положена выплата – в материале Atas.info.

Повышенную пенсию имеют право получить так называемые федеральные льготники. В частности, военнослужащие, инвалиды, блокадники, ветераны ВОВ, ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Также на государственном обеспечении находятся дети до 18 лет, потерявшие кормильца или обоих родителей. Если они учатся на очной форме – получать пенсию будут до 23 лет.

В категорию получателей входят представители малочисленных народов Севера – до 55 лет. Граждане, не имеющие права на страховую пенсию по старости. Иностранцы, прожившие в России не менее 15 лет.

В 2022 году размер социальной пенсии составит около 11 тысячи рублей. Страховые выплаты по старости с учётом индексации достигнут 19 тысяч рублей.

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