Повышение зарплаты бюджетникам в апреле 2022: что Путин поручил сделать к 28 марта

Зарплаты бюджетников в России по указу Владимира Путина от 16 марта проиндексируют с 1 апреля 2022 года. Президент поручил подготовить предложения по повышению МРОТ, пенсий и выплат к 28 марта. Что было сделано к этой дате – последние новости в материале Atas.info.

До 28 марта 2022 года Правительство РФ ожидало предложения от Минтруда и Минфина по индексации ряда выплат, включая зарплаты работникам бюджетной сферы. На сегодняшний день известно, что решения ещё не приняты. «Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены», - сказал глава Министерства труда и развития Антон Котяков на заседании комитета Госдумы. Глава государства сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году следует повысить на 8,6% - в сумме до 13 890 рублей. Аналогично поступить с социальными пенсиями – увеличение примерно на 1100 рублей. После индексации размер пенсий вырастет от 6 295 рублей до 15 108. Каким категориям граждан положены эти суммы читайте в нашем материале. Предложения от глав ведомств ещё не поступило, поэтому насколько повысят заработную плату бюджетникам остаётся догадкой. Можно предположить, что бюджетный сектор ждёт повышение до 9%.

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