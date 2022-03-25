Повышение социальных пенсий от 6 295 до 15 108 руб: размер по категориям получателей

Повышение социальных пенсий от 6 295 до 15 108 руб: размер по категориям получателей
Повышение социальных пенсий от 6 295 до 15 108 руб: размер по категориям получателей
Сегодня, 07:48ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Социальные пенсии проиндексируют на 8,6 % с 1 апреля 2022 года по указу президента Владимира Путина. Какие категории россиян получат повышенные выплаты от 6 295 до 15 108 рублей – в материале Atas.info.

В России получателями социальной пенсии являются инвалиды с первой по третью группы, дети с ограниченными возможностями. Также на неё претендуют несовершеннолетние, оставшиеся без кормильца, либо сироты. На обеспечении находятся представители малочисленных народов Севера и пожилые люди (женщины от 65 лет и мужчины от 70 лет).

Кому заплатят самую высокую пенсию

Размер социальной пенсии людям по старости и детям без одного родителя до индексации составлял 5 796 рублей – с 1 апреля он будет равен 6 295 рублям. Инвалидам 1-й, 2-й группы и детям-сиротам полагается 12 590 рублей. Инвалидам 3-й группы выплатят 5 351 рубль.

Социальные доплаты

Российским пенсионерам полагаются социальные доплаты, в случае если пенсия ниже величины прожиточного минимума. Они могут быть федеральными или региональными. Получателю подгоняют выплату до ПМ, плюс добавляют сумму с учётом районного коэффициента.

Подать заявление на зачисление социальной пенсии можно через Пенсионный фонд. Выплата назначается с 1 числа месяца, в котором произошло обращение.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы