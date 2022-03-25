Повышение социальных пенсий от 6 295 до 15 108 руб: размер по категориям получателей

Социальные пенсии проиндексируют на 8,6 % с 1 апреля 2022 года по указу президента Владимира Путина. Какие категории россиян получат повышенные выплаты от 6 295 до 15 108 рублей – в материале Atas.info.

В России получателями социальной пенсии являются инвалиды с первой по третью группы, дети с ограниченными возможностями. Также на неё претендуют несовершеннолетние, оставшиеся без кормильца, либо сироты. На обеспечении находятся представители малочисленных народов Севера и пожилые люди (женщины от 65 лет и мужчины от 70 лет). Кому заплатят самую высокую пенсию Размер социальной пенсии людям по старости и детям без одного родителя до индексации составлял 5 796 рублей – с 1 апреля он будет равен 6 295 рублям. Инвалидам 1-й, 2-й группы и детям-сиротам полагается 12 590 рублей. Инвалидам 3-й группы выплатят 5 351 рубль. Социальные доплаты Российским пенсионерам полагаются социальные доплаты, в случае если пенсия ниже величины прожиточного минимума. Они могут быть федеральными или региональными. Получателю подгоняют выплату до ПМ, плюс добавляют сумму с учётом районного коэффициента. Подать заявление на зачисление социальной пенсии можно через Пенсионный фонд. Выплата назначается с 1 числа месяца, в котором произошло обращение.

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