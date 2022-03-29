Цены на бумагу могут снизится к середине апреля в Новосибирске

Проверяющие в лице замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Максима Останина и и.о. руководителя УФАС по региону Дмитрия Сухоплюева проинспектировали отдел с канцтоварами в Metro Cash & Carry. Выяснилось, что цены на бумагу там высокие, однако ожидается снижение в ближайшее время.