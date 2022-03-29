Цены на бумагу могут снизится к середине апреля в Новосибирске

Цены на бумагу могут снизится к середине апреля в Новосибирске
Цены на бумагу могут снизится к середине апреля в Новосибирске
Сегодня, 10:57ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Власти Новосибирской области проверили цены на офисную бумагу в магазинах города 28 марта. Продавцы в ходе рейда обещали представителям регионального Минпромторга снижение стоимости к середине апреля.

Проверяющие в лице замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Максима Останина и и.о. руководителя УФАС по региону Дмитрия Сухоплюева проинспектировали отдел с канцтоварами в Metro Cash & Carry. Выяснилось, что цены на бумагу там высокие, однако ожидается снижение в ближайшее время.

По словам Останина, дефицит и наценка связаны с приостановкой выпуска бумаги в одном из регионов Северо-Западного федерального округа. У производителей возникли сложности с поставкой красителя из-за рубежа.

Представители ведомств установили, что сейчас бумага оптом ниже на 30%, чем в розницу. При этом её запасов в магазинах канцелярских товаров достаточно.

К оптовикам, у которых выявили нарушения, направили соответствующие письма. Их попросили пересмотреть ценовую политику.

Напомним, ранее экономить бумагу из-за высокой стоимости призвала сотрудников мэрия Новосибирска. Также с дефицитом столкнулся Совет депутатов.

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