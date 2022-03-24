Мэрия Новосибирска перешла на экономию бумаги из-за дефицита

Мэрия Новосибирска вслед за депутатами Горсовета начала экономить бумагу. Городские власти перешли для этого на цифровой документооборот, сообщил градоначальник Анатолий Локоть на онлайн встрече с журналистами 24 марта.
По словам главы города, есть только одна возможность решения проблемы дефицита – это снизить использование бумаги путём перехода на электронный документооборот.
«Сегодня мы вслед за правительством Новосибирской области планируем переходить на цифровой документооборот и таким образом решим проблему дефицита бумаги», - отметил Анатолий Локоть.
Напомним, ранее экономить офисную бумагу призвали помощников депутатов Горсовета Новосибирска. Им предложили печатать файлы с двух сторон так, как возникла её нехватка.
Оказалось, что подобная проблема возникла в ряде городских офисах и учреждениях. Всему виной перебои с поставкой бумаги и её высокая стоимость – от 1500 до 3000 рублей.
На днях областные власти заявляли, что ситуация стабилизируется в первой декаде апреля. Российские производители бумаги уже приступили к выпуску.