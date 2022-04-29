Дачные налоги 2022: сроки уплаты и за что положено платить

Дачные налоги 2022: сроки уплаты и за что положено платить
Дачные налоги 2022: сроки уплаты и за что положено платить
Сегодня, 13:52ЭкономикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Налоги для дачников изменились в 2022 году – бани, теплицы и сараи стали полноценной недвижимостью. Когда и за что теперь платить – в тексте Atas.info

С января 2022 года произошли изменения в дачных налогах. Ведены новые сборы на строения индивидуальной постройки на земельных участках – это сараи, бани, туалеты и теплицы. Когда за все это придется платить – в статье Atas.info.

Индивидуальные строения вошли в разряд налогооблагаемых объектов, так как признаются недвижимым имуществом. За них теперь нужно платить налоги по тому же принципу, как и за жилые дома. При этом у большинства домовладельцев нежилые постройки не зарегистрированы, поэтому им предлагают самостоятельно зарегистрировать их в Росреестре, а затем заявить в налоговый орган о наличии таких объектов на их участках и уплатить соответствующие налоги.

Штрафов за незарегистрированные постройки на земельном участке пока не введены. Однако в отношении тех людей, которые не сообщат о владении налогооблагаемыми объектами недвижимости, налоговая служба проведет оценку недвижимых нежилых построек, а затем выставит налог не по обычной, а по повышенной ставке.

Сколько налогов придется оплатить дачникам

Больше всего многих расстроит тот факт, что за основу примут кадастровую стоимость построек. Ведь раньше все крупные жилые и нежилые постройки вносили в государственный кадастр недвижимости и каждому из объектов присваивали кадастровый номер, а затем назначали кадастровую стоимость, который часто превышала рыночную стоимость постройки.

С нежилыми постройками будет такая же система – за основу будет принята кадастровая стоимость. Платить ежегодно нужно будет от 0,1% до 0,3% от кадастровой стоимости. В связи с этим ждут немаленькие налоги.

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