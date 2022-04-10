Дачу с пирсом за 25 миллионов выставили на продажу в Новосибирской области

Владелец продает дачу на берегу реки Бердь в СНТ «Авиатор». Вокруг огромного дома есть лес. Участок превышает 25 соток, а сам коттедж имеет площадь 150 квадратных метров. На территории есть зона барбекю и беседка. На даче находятся две бани, одна из которых расположена прямо на воде. Также на участке имеется спортивная площадка, пруд с фонтаном и ландшафтное освещение. Продают дачу за 24,9 миллиона рублей.