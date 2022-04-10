Дачу с пирсом за 25 миллионов выставили на продажу в Новосибирской области

Дачу с пирсом за 25 миллионов выставили на продажу в Новосибирской области
Дачу с пирсом за 25 миллионов выставили на продажу в Новосибирской области
Сегодня, 07:10ГородФото: N1.ruДача за 25 млн. Выход на пирс
Жилье обустроено спортивной площадкой, банями и зонами барбекю.

В Новосибирской области начали продавать дачные дома к летнему сезону. Так, на сайте N1 выставляют на продажу коттеджи, стоимость которых превышает 20 миллионов рублей.

Владелец продает дачу на берегу реки Бердь в СНТ «Авиатор». Вокруг огромного дома есть лес. Участок превышает 25 соток, а сам коттедж имеет площадь 150 квадратных метров. На территории есть зона барбекю и беседка. На даче находятся две бани, одна из которых расположена прямо на воде. Также на участке имеется спортивная площадка, пруд с фонтаном и ландшафтное освещение. Продают дачу за 24,9 миллиона рублей.

Дача за 24,9 млн

В СНТ «Электрон» продают дом за 19,9 миллионов рублей. Дача находится в прибрежной зоне реки Обь. Коттедж площадью 172 квадратов, а его участок – 10 соток. Сам дом был построен в 2019 году. Строители использовали материалы экобруса алтайской сосны. На участке есть газ, вода и отопление. Добраться до коттеджа можно от площади Калинина всего за полчаса. Рядом имеется остановка общественного транспорта.

Коттедж за 19,9 млн
Фото:N1.ru

Напомним, также в Новосибирской области продают коттедж со стихами Пушкина на стенах. В объявлении указано, что в коттедже может поместиться 45 человек. Внутри есть финская сауна, бассейн, комнаты отдыха, котельная, камин, бильярд. На улице есть беседка, бассейн, мангал и казан.

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