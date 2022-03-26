Замок эконом-класса продают под Новосибирском всего за 350 тысяч рублей

Замок эконом-класса продают под Новосибирском всего за 350 тысяч рублей
Замок эконом-класса продают под Новосибирском всего за 350 тысяч рублей
Сегодня, 09:01ОбществоФото: Агентство недвижимости «Интеграл»

Малюсенький замок продают под Новосибирском за 350 тысяч рублей

Загородный дом, похожий на замок продается в СНТ «Кирпичник» в Мошковском районе Новосибирской области. Эффектная недвижимость, возле реки Иня стоит всего 350 тысяч рублей.

Двухэтажный дом, похожий на замок имеет площадь всего — 24 квадратных метра. Поэтому уникальный объект выставлен на продажу за 350 тысяч рублей в СНТ «Кирпичник» в Мошковском районе под Новуосибирском.

Мини-замок расположен недалеко от реки Иня, на участке площадью пять соток, где растут кедры. Дом был построен в 1980 году, еще в эпоху СССР.

Судя по данным сайта объявлений, объект продается еще с 2017 года, однако желающих стать владельцем собственного замка пока не нашлось сообщает Сиб.фм. Возможно, — из-за удалённости дачи. Хотя добраться до нее можно на электричке до станции Паровозная. Есть и маршрутное такси.

В конце 2021 года под Новосибирском продавался коттедж, по цене настоящего замка – 24 миллиона рублей. Тот «замок», площадью в 160 квадратных метров продавался в микрорайоне Аэропорт, в частном секторе, на участке в 10 соток.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы