Коттедж со стихами Пушкина на стенах продают в Оби под Новосибирском за 20 млн рублей

Коттедж со стихами Пушкина на стенах продают в Оби под Новосибирском за 20 млн рублей
Коттедж со стихами Пушкина на стенах продают в Оби под Новосибирском за 20 млн рублей
Сегодня, 05:37БизнесФото: N1.ru/Жилфонд
В доме есть бассейн и сауна, а на улице мангал и беседки.

В городе Обь Новосибирской области продают коттедж со стихами за 19,9 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовали 22 марта на сайте N1.ru.

Площадь дома составляет 390 квадратных метров. К нему прилегает земельный участок в 12 соток. Внутри коттеджа сделан необычный дизайн. Так, в одной комнате на стенах нанесена репродукция картины Врубеля «Демон сидящий», а также стихи Пушкина. Стихотворения поэтов имеются и в других комнатах. Все спальни оформлены в разном стиле.

В объявлении указано, что в коттедже может поместиться 45 человек. Внутри есть финская сауна, бассейн, комнаты отдыха, котельная, камин, бильярд. На улице есть беседка, бассейн, мангал и казан.

Вероятнее всего, владелец сдавал этот дом в аренду посуточно. По данным 2ГИС, по указанному адресу находится гостевой коттедж «Клуб».

Материалы по теме:
2022Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы