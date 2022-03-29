Коттедж со стихами Пушкина на стенах продают в Оби под Новосибирском за 20 млн рублей

В доме есть бассейн и сауна, а на улице мангал и беседки.

В городе Обь Новосибирской области продают коттедж со стихами за 19,9 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовали 22 марта на сайте N1.ru. Площадь дома составляет 390 квадратных метров. К нему прилегает земельный участок в 12 соток. Внутри коттеджа сделан необычный дизайн. Так, в одной комнате на стенах нанесена репродукция картины Врубеля «Демон сидящий», а также стихи Пушкина. Стихотворения поэтов имеются и в других комнатах. Все спальни оформлены в разном стиле. В объявлении указано, что в коттедже может поместиться 45 человек. Внутри есть финская сауна, бассейн, комнаты отдыха, котельная, камин, бильярд. На улице есть беседка, бассейн, мангал и казан. Вероятнее всего, владелец сдавал этот дом в аренду посуточно. По данным 2ГИС, по указанному адресу находится гостевой коттедж «Клуб».

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