НГУ покидают иностранные студенты из недружественных стран в апреле 2022 года

Шесть иностранных студентов отчислились из Новосибирского государственного университета после начала военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили Atas.info в пресс-службе учебного заведения.
«После 24 февраля из Новосибирского государственного университета по причинам, не связанным с академической неуспеваемостью, отчислились два студента из Франции, два из Италии и два из Японии», - уточнили в НГУ.
При этом из-за проблем с учебой (академической неуспеваемости) за это время отчислились также несколько студентов из Ирана.
Отметим, что целых 48 стран занесены в список «недружественных стран» из-за политической обстановки:
Напомним, что ректор НГУ Михаил Федорук за 2021 год заработал 6 790 500 рублей, что больше доходов губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2020-й.