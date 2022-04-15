НГУ покидают иностранные студенты из недружественных стран в апреле 2022 года

НГУ покидают иностранные студенты из недружественных стран в апреле 2022 года
НГУ покидают иностранные студенты из недружественных стран в апреле 2022 года
Сегодня, 20:28ОбразованиеАлександр КондратьевФото: Александр Кондратьев
Среди отчислившихся из НГУ с 24 февраля числятся студенты из Японии, Италии и Франции

Шесть иностранных студентов отчислились из Новосибирского государственного университета после начала военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили Atas.info в пресс-службе учебного заведения.

«После 24 февраля из Новосибирского государственного университета по причинам, не связанным с академической неуспеваемостью, отчислились два студента из Франции, два из Италии и два из Японии», - уточнили в НГУ.

При этом из-за проблем с учебой (академической неуспеваемости) за это время отчислились также несколько студентов из Ирана.

Отметим, что целых 48 стран занесены в список «недружественных стран» из-за политической обстановки:

  • Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань (Китай), Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Напомним, что ректор НГУ Михаил Федорук за 2021 год заработал 6 790 500 рублей, что больше доходов губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за 2020-й.

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спецоперацияУкраинаобразование
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