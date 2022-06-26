Здание лицея № 185 снесли в Новосибирске

Здание лицея № 185 снесли в Новосибирске
Здание лицея № 185 снесли в Новосибирске
Вчера, 10:19ОбразованиеФото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске завершен демонтаж здания лицея № 185. Ранее в мэрии хотели капитально отремонтировать постройку, но выяснилось, что это невозможно из-за конструктивных особенностей

В Октябрьском районе Новосибирска завершен снос здания лицея № 185, которое располагалось на улице Тургенева, 84. Постройка не была признана аварийной, однако стремительное строительство новых жилых домов в районе станции метро "Октябрьская" привело к переполненности учебного заведения, рассчитанного на 550 учеников. В минувшем учебном году здесь в две смены занимались 1020 школьников, и речь шла о введении третьей смены.

На месте старого здания будет построена новая школа, рассчитанная на 925 учебных мест. Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2023 года. На это время учеников лицея № 185 распределят по другим школам района. Сметная стоимость возведения нового 4-этажного здания с 25-метровым бассейном – 1.3 млрд рублей.

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