Водитель «Audi» преследовал и избил другого водителя иномарки в Новосибирске

Водитель «Audi» преследовал и избил другого водителя иномарки в Новосибирске
Водитель «Audi» преследовал и избил другого водителя иномарки в Новосибирске
Сегодня, 05:13ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Конфликт на дороге привел к повреждениям автомобиля и побоям у одного из водителей

Водитель Audi A8 из-за дорожного конфликта преследовал мужчину на Honda Saber, а затем избил его в Новосибирске. Об этом НГС сообщил пострадавший.

Конфликт произошел на улице Горской в Новосибирске – водитель Audi из-за сужения полос едва не спровоцировал аварии, показывал агрессивное поведение, а затем даже плюнул другому водителю в лицо и уехал – тот в ответ кинул гайку возле его капота.

Ситуация на этом не закончилась, ведь после броска гайки агрессивный водитель начал преследовать его на Октябрьском мосту, создавая аварийные ситуации, а на светофоре возле Речного вокзала он догнал его и попытался выбить кулаком стекло.

Водителю Audi удалось выбить зеркало ногой – он кинул его в лобовое стекло. Мужчина за рулем Honda попытался выйти, но ему пришлось защищаться ранее сломанной рукой – он получил ссадины и гематомы.

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