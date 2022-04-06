Водитель «Audi» преследовал и избил другого водителя иномарки в Новосибирске

Конфликт на дороге привел к повреждениям автомобиля и побоям у одного из водителей

Водитель Audi A8 из-за дорожного конфликта преследовал мужчину на Honda Saber, а затем избил его в Новосибирске. Об этом НГС сообщил пострадавший. Конфликт произошел на улице Горской в Новосибирске – водитель Audi из-за сужения полос едва не спровоцировал аварии, показывал агрессивное поведение, а затем даже плюнул другому водителю в лицо и уехал – тот в ответ кинул гайку возле его капота. Ситуация на этом не закончилась, ведь после броска гайки агрессивный водитель начал преследовать его на Октябрьском мосту, создавая аварийные ситуации, а на светофоре возле Речного вокзала он догнал его и попытался выбить кулаком стекло. Водителю Audi удалось выбить зеркало ногой – он кинул его в лобовое стекло. Мужчина за рулем Honda попытался выйти, но ему пришлось защищаться ранее сломанной рукой – он получил ссадины и гематомы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter