80-летняя пенсионерка в Новосибирске отравилась и умерла в погребе, пока его сушила

Пенсионерка погибла во время сушки погреба в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска пенсионерка решила просушить погреб, но отравилась угарным газом и скончалась на месте. Проверить женщину вызвали спасателей, которые уже лишь констатировали смерть. Информацию подтвердили в МАСС.

По данным службы, все произошло в понедельник, 8 августа на улице Выборной. В дневное время пожилая женщина решила просушить погреб и долго не выходила на связь. Из подвала пахло дымом. Когда соседи почувствовали что-то неладное, на место вызвали спасателей. «Прибыв на место, спасатели в изолирующих дыхательных аппаратах спустились в погреб, расположенный в гараже, где констатировали смерть женщины 1942 года рождения от отравления угарным газом», передают в службе МАСС. Тело погибшей достали с помощью альпснаряжения. Его передали полиции и врачам. Напомним, ранее пассажирский автобус влетел в грузовик под Новосибирском – 11 человек в больнице. Ликвидировали последствия ДТП 29 человек и 8 единиц техники. ГУ МВД уже начала выяснять обстоятельства аварии.

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