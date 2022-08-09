80-летняя пенсионерка в Новосибирске отравилась и умерла в погребе, пока его сушила

По данным службы, все произошло в понедельник, 8 августа на улице Выборной. В дневное время пожилая женщина решила просушить погреб и долго не выходила на связь. Из подвала пахло дымом. Когда соседи почувствовали что-то неладное, на место вызвали спасателей.
«Прибыв на место, спасатели в изолирующих дыхательных аппаратах спустились в погреб, расположенный в гараже, где констатировали смерть женщины 1942 года рождения от отравления угарным газом»,
передают в службе МАСС.
Тело погибшей достали с помощью альпснаряжения. Его передали полиции и врачам.
Напомним, ранее пассажирский автобус влетел в грузовик под Новосибирском – 11 человек в больнице. Ликвидировали последствия ДТП 29 человек и 8 единиц техники. ГУ МВД уже начала выяснять обстоятельства аварии.