Иномарка сбила 8-летнего мальчика и женщину на пешеходном переходе в Новосибирске

Женщина с ребенком попали под колеса автомобиля Ford Focus, когда переходили дорогу по «зебре» во дворе жилого дома в Новосибирске вечером 9 мая. Об этом сообщили в региональном ГИБДД добавив, что пешеходов госпитализировали.

Водитель на Ford Focus проезжал по улице Котовского около 21 часа вечера в понедельник, 9 мая. Двигаясь по межквартальному проезду по микрорайону Горский, 78, он совершил наезд на женщину и 8-летнего мальчика, которые шли по пешеходному переходу со стороны детского сада. По данным ГИБДД Новосибирской области, сибирячка и ребенок получили ссадины и другие травмы на теле. Пешеходов доставили в больницу. В это время на месте выясняли обстоятельства ДТП полицейские. Напомним, 5 мая сообщалось, что Nissan Primera сбил двух 22-летних парней на самокатах, которые ехали по пешеходному переходу в Новосибирске по улице Советской, 15.

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