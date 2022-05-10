Иномарка сбила 8-летнего мальчика и женщину на пешеходном переходе в Новосибирске

Иномарка сбила 8-летнего мальчика и женщину на пешеходном переходе в Новосибирске
Иномарка сбила 8-летнего мальчика и женщину на пешеходном переходе в Новосибирске
Сегодня, 09:35ПроисшествияФото: ГИБДД НСО
Женщина с ребенком попали под колеса автомобиля Ford Focus, когда переходили дорогу по «зебре» во дворе жилого дома в Новосибирске вечером 9 мая. Об этом сообщили в региональном ГИБДД добавив, что пешеходов госпитализировали.

Водитель на Ford Focus проезжал по улице Котовского около 21 часа вечера в понедельник, 9 мая. Двигаясь по межквартальному проезду по микрорайону Горский, 78, он совершил наезд на женщину и 8-летнего мальчика, которые шли по пешеходному переходу со стороны детского сада.

По данным ГИБДД Новосибирской области, сибирячка и ребенок получили ссадины и другие травмы на теле. Пешеходов доставили в больницу.

В это время на месте выясняли обстоятельства ДТП полицейские.

Напомним, 5 мая сообщалось, что Nissan Primera сбил двух 22-летних парней на самокатах, которые ехали по пешеходному переходу в Новосибирске по улице Советской, 15.

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