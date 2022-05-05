Иномарка сбила двух самокатчиков в Новосибирске

Иномарка сбила двух самокатчиков в Новосибирске
Иномарка сбила двух самокатчиков в Новосибирске
Сегодня, 20:26ПроисшествияАлександр КондратьевФото: АСТ-54
Водитель автомобиля Nissan Primera 5 мая сбил двух молодых парней на самокатах в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

В ведомстве уточнили, что за рулем иномарки находился мужчина в возрасте 60 лет. Происшествие произошло возле дома №15 по улице Советской в Октябрьском районе Новосибирска.

По данным ГИБДД, молодые люди в возрасте 22 лет пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокатах, но неожиданно на них наехал легковой автомобиль.

Пострадавших госпитализировали в больницу с травмами, а на месте аварии остался работать экипаж ДПС, которому предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что аварии с самокатчиками во многих городах России происходят очень часто, а связано это с тем, что их арендуют или покупают неопытные люди в подростковом возрасте, которые начинают нарушать правила. В Новосибирске из-за частых ДТП даже захотели создать специальное приложение по обучению, но пока неизвестно когда это будет введено.

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