Экс-директор приюта «Надежда» под Новосибирском присвоил почти 100 тысяч рублей

Экс-директор приюта «Надежда» под Новосибирском присвоил почти 100 тысяч рублей
Экс-директор приюта «Надежда» под Новосибирском присвоил почти 100 тысяч рублей
Сегодня, 18:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Бердский городской суд признал бывшего директора приюта для бездомных «Надежда» в Бердске Дмитрия Ильиченко виновным в хищении 93 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела было выявлено, что обвиняемый договорился с бизнесменом о ремонте компьютеров и видеонаблюдения в приюте, но официально ничего не заключалось. Хозяин приюта перечислили предпринимателю более 93 тысяч рублей, но затем попросил вернуть ему деньги.

Однако после получения средств Ильченко не всех их в кассу или расчетный счет – он забрал их себе и потратил на личные нужда. В связи с этим был причинен материальный ущерб муниципальному образованию.

Возбуждено уголовное дело за присвоение чужого имущества – за это мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей. Ильченко признал вину и вернул все присвоенные деньги – он отделался условным сроком на два года.

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