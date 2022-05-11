Экс-директор приюта «Надежда» под Новосибирском присвоил почти 100 тысяч рублей

В ходе расследования уголовного дела было выявлено, что обвиняемый договорился с бизнесменом о ремонте компьютеров и видеонаблюдения в приюте, но официально ничего не заключалось. Хозяин приюта перечислили предпринимателю более 93 тысяч рублей, но затем попросил вернуть ему деньги.
Однако после получения средств Ильченко не всех их в кассу или расчетный счет – он забрал их себе и потратил на личные нужда. В связи с этим был причинен материальный ущерб муниципальному образованию.
Возбуждено уголовное дело за присвоение чужого имущества – за это мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей. Ильченко признал вину и вернул все присвоенные деньги – он отделался условным сроком на два года.