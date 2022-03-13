Два человека погибли в ДТП под Новосибирском из-за уснувшего водителя

В массовом ДТП в Новосибирской области погибли жители Кузбасса. О трагедии сообщили в отделении ГИБДД.
Все произошло 12 марта в семь часов вечера в Тогучинском районе. Автомобили ехали в сторону Ленинска-Кузнецка по трассе К-19Р. На 99-м километре дороги водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Man. По предварительным данным 29-летний мужчина за рулем Hyundai уснул. После столкновения Man отлетел в легковой автомобиль Hyundai Accent.
В результате происшествия погиб 29-летний водитель и его 48-летняя пассажирка, которая сидела на переднем сидении. Помимо этого, травмировались и другие участники аварии: 57-летняя пассажирка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, переломы и ушибы; 21-летний мужчина получил травму головы и ушибы. Пострадавших срочно госпитализировали в местную больницу.
Правоохранители устанавливают причины ДТП. Идет дальнейшее расследование.