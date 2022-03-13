Два человека погибли в ДТП под Новосибирском из-за уснувшего водителя

Все произошло 12 марта в семь часов вечера в Тогучинском районе. Автомобили ехали в сторону Ленинска-Кузнецка по трассе К-19Р. На 99-м километре дороги водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Man. По предварительным данным 29-летний мужчина за рулем Hyundai уснул. После столкновения Man отлетел в легковой автомобиль Hyundai Accent.