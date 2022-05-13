«Чтоб сдохли»: семья живодеров морит голодом 33 собак под Новосибирском

Неблагополучная семья развела 33 собак на своем частном участке в городе Бердске Новосибирской области и теперь пытается избавиться от них двумя способами: заморить голодом и держать на цепи в клетке с грудой мусора. Неравнодушные соседи уже написали на живодеров заявления и изъяли питомцев.

Волонтеры нашли измученных собак в доме по улице Красная Сибирь 86 в Бердске под Новосибирском. Как рассказали общественники, животные гурьбой находились в маленьком вольере, а некоторые в будке, закопанной мусором и хламом. «Хозяин дома забил досками выход из будки для собак. То есть, они не могли выбрать долгое время, соответственно не ели, а нужду справляли там. Их было несколько в таком маленьком пространстве. Когда достали, ужаснулись – облезлые, худые… Сейчас их забрали на передержку волонтеры. Конечно, сначала обследовали у ветеринаров», - рассказала Atas.info общественница Елена Боченкова. Фото: героя публикации Как стало известно журналисту сайта, в доме, где издевались над 33 собаками проживают мужчина и женщина, которую он называет приемной дочерью – а на деле является её возлюбленным детства. Они часто выпивают и ведут разгульный образ жизни. Фото: героя публикации «Этот мужчина уже был судим за домогательства к детям. Ещё в молодости работал педагогом в музыкальной школе, а женщина – его ученица. Так вот они и живут вместе. Непонятно, зачем они развели столько собак, ведь ухаживать за ними некому. Ему просто хочется над кем-то издеваться, так и говорил: «Запер, потому что хочу, чтобы сдохли»», - поделилась другая собеседница сайта, знакомая с ситуацией. Сейчас общественники написали и подали заявление на семью живодеров в полицию. Тоже сделали и организаторы приютов. На место, с их слов, уже выезжали правоохранители и осматривали условия жизни питомцев у этих людей.

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