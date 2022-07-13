Судоводителей предупредили о риске сесть на мель в Оби в Новосибирске

Судоводителей предупредили о риске сесть на мель в Оби в Новосибирске
Судоводителей предупредили о риске сесть на мель в Оби в Новосибирске
Вчера, 14:55ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Судоводителей предупредили об опасности езды по реке Обь из-за понижения уровня воды в Новосибирске. Информацию предоставили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Новосибирская ГЭС уменьшила сброс воды в нижний бьеф реки Обь. С 14 июля минимальный уровень воды ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня», - сказали в ведомстве.

Самая большая опасность наблюдается в нижнем бьефе Оби возле плотины ГЭС. В связи с этим многие водители водного транспорта могут сесть на мель из-за того, что привыкли передвигаться по одному маршруту.

Главное правило в такой ситуации – не разгоняться, чтобы не нарваться на скрытую мель – это опасно для жизни и здоровья. При этом не стоит ездить в вечернее время и направляться в неизведанные места.

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