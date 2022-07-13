Судоводителей предупредили о риске сесть на мель в Оби в Новосибирске

«Новосибирская ГЭС уменьшила сброс воды в нижний бьеф реки Обь. С 14 июля минимальный уровень воды ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня», - сказали в ведомстве.
Самая большая опасность наблюдается в нижнем бьефе Оби возле плотины ГЭС. В связи с этим многие водители водного транспорта могут сесть на мель из-за того, что привыкли передвигаться по одному маршруту.
Главное правило в такой ситуации – не разгоняться, чтобы не нарваться на скрытую мель – это опасно для жизни и здоровья. При этом не стоит ездить в вечернее время и направляться в неизведанные места.