Дело о взятках за неубранный снег в Новосибирске вернулось в прокуратуру

Суд в Новосибирске нашел нарушения в обвинительном заключении в отношении директора муниципального предприятия «Калининское» и вернут дело в прокуратуру на доработку.
Согласно данным районного суда, обвиняемый принял работу подрядчика по уборке снега с улиц Калининского района. На деле же оказалось, что улицы так и остались неубранными.
Чиновнику была передана взятка в размере 189 200 рублей, а бюджет при этом потерял 2,1 млн рублей. Как пишет АиФ-НСК, были нарушены в том числе интересы горожан, проживающих в Калининском районе.
Суд вернул дело прокурору, поскольку тот нарушил требования кодекса в обвинительном заключении. Обстоятельства дела свидетельствуют о более тяжком преступлении.