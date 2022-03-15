Дело о взятках за неубранный снег в Новосибирске вернулось в прокуратуру

Дело о взятках за неубранный снег в Новосибирске вернулось в прокуратуру
Дело о взятках за неубранный снег в Новосибирске вернулось в прокуратуру
Сегодня, 04:20ПроисшествияФото: pixabay.com
Взятку за неубранный снег взял один из директоров МКУ.

Суд в Новосибирске нашел нарушения в обвинительном заключении в отношении директора муниципального предприятия «Калининское» и вернут дело в прокуратуру на доработку.

Согласно данным районного суда, обвиняемый принял работу подрядчика по уборке снега с улиц Калининского района. На деле же оказалось, что улицы так и остались неубранными.

Чиновнику была передана взятка в размере 189 200 рублей, а бюджет при этом потерял 2,1 млн рублей. Как пишет АиФ-НСК, были нарушены в том числе интересы горожан, проживающих в Калининском районе.

Суд вернул дело прокурору, поскольку тот нарушил требования кодекса в обвинительном заключении. Обстоятельства дела свидетельствуют о более тяжком преступлении.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы