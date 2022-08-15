Доигрался в «шашечки»: водитель Honda погиб в ДТП с Mitsubishi в Новосибирске

По данным правоохранителей, авария произошла рано утром на Большевистской. В это время магистраль забита автомобилями, все спешат и пытаются прорваться вперед. Так поступил и водитель Mitsubishi Outlander.
«Мужчина ехал в сторону Бердского шоссе. Решил перестроиться и врезался в Honda Airwave, который ехал в попутном направлении. Они оба вылетели с дороги. Водитель «Хонды» погиб от полученных травм», - уточнила госинспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД Новосибирска Виктория Волжанина.
Обстоятельства аварии продолжают выяснять.