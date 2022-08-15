Доигрался в «шашечки»: водитель Honda погиб в ДТП с Mitsubishi в Новосибирске

Доигрался в «шашечки»: водитель Honda погиб в ДТП с Mitsubishi в Новосибирске
Доигрался в «шашечки»: водитель Honda погиб в ДТП с Mitsubishi в Новосибирске
Сегодня, 12:13ПроисшествияФото: ГИБДД НСО

Водитель Honda погиб при столкновении с Mitsubishi в Новосибирске

Мужчина за рулем автомобиля Honda погиб из-за решившего внезапно перестроиться на оживленной магистрали водителя Mitsubishi в Новосибирске. Подробности трагического ДТП рассказали в ГИБДД региона 15 августа.

По данным правоохранителей, авария произошла рано утром на Большевистской. В это время магистраль забита автомобилями, все спешат и пытаются прорваться вперед. Так поступил и водитель Mitsubishi Outlander.

«Мужчина ехал в сторону Бердского шоссе. Решил перестроиться и врезался в Honda Airwave, который ехал в попутном направлении. Они оба вылетели с дороги. Водитель «Хонды» погиб от полученных травм», - уточнила госинспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД Новосибирска Виктория Волжанина.

Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

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