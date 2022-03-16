Мужчину нашли на льду реки под автомобильным мостом в Новосибирске

Мужчину нашли на льду реки под автомобильным мостом в Новосибирске
Мужчину нашли на льду реки под автомобильным мостом в Новосибирске
Сегодня, 05:53ПроисшествияФото: Спасатели МАСС
Спасательная операция затянулась на час.

Мужчину в невменяемом состоянии нашли на льду реки Иня под автомобильным мостом в Новосибирске.

16 марта в 00:49 жительница Первомайского района услышала крики с балкона. Она спустилась к мосту и увидела в 10 метрах от берега в промоине человека. Мужчина вел себя неадекватно, не понимал, где находится, но просил о помощи, поскольку сильно замер. Женщина не смогла сама вытащить его из воды и позвонила спасателям МАСС.

К моменту прибытия специалистов мужчине удалось вылезти из воды на лед. Пострадавший ругался со спасателями, пока те транспортировали его на берег и передавали медикам.

Служба МАСС благодарит женщину, которая помогла спасти человека.

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