Мужчину нашли на льду реки под автомобильным мостом в Новосибирске

16 марта в 00:49 жительница Первомайского района услышала крики с балкона. Она спустилась к мосту и увидела в 10 метрах от берега в промоине человека. Мужчина вел себя неадекватно, не понимал, где находится, но просил о помощи, поскольку сильно замер. Женщина не смогла сама вытащить его из воды и позвонила спасателям МАСС.