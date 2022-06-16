Очевидцы рассказали, как ребенка ударило током в Новосибирске – фото и подробности

Очевидцы рассказали, как ребенка ударило током в Новосибирске – фото и подробности
Очевидцы рассказали, как ребенка ударило током в Новосибирске – фото и подробности
Вчера, 17:10ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Типичный Дзержинский | Новосибирск
Ребенок 16 июня залез в трансформаторную будку в Дзержинском районе Новосибирска и получил удар током – ему удалось выжить. Как это произошло – в материале Atas.info.

Свидетель поделился с корреспондентом Atas.info, что мальчик сам залез в трансформаторную будку. Спустя несколько секунд произошел хлопок, на который сбежались уже другие люди и вызвали необходимые спецслужбы.

Фото:Типичный Дзержинский | Новосибирск

В считанные минуты на место приехала скорая помощь, пожарные и электрики, которые отключили напряжение в трансформаторе.

Врачи унесли ребенка на носилках в карету скорой помощи и увезли в детскую больницу на Красном проспекте – мальчик в это время был живой, но получил сильные ожоги.

В настоящее время неизвестно, в каком состоянии находится подросток. Местные жители предполагают, что трансформаторная будка была открыта, поэтому кто-то может понести за это наказание.

Фото:Типичный Дзержинский | Новосибирск

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