Автобус с рабочими слетел с дороги и свалился на бок под Новосибирском

Свидетели ЧП уточняют, что погибших в аварии нет, но есть пострадавшие. Несколько человек обратились за медицинской помощью. На момент публикации новости в ГИБДД не прокомментировали происшествие. Добавим, что многие новосибирцы в комментариях иронично восприняли ситуацию, пошутив, что на такой дороге может упасть даже танк.