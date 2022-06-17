Автобус с рабочими слетел с дороги и свалился на бок под Новосибирском

Автобус с рабочими слетел с дороги и свалился на бок под Новосибирском
Автобус с рабочими слетел с дороги и свалился на бок под Новосибирском
Вчера, 11:53ПроисшествияФото: АСТ-54

Автобус ПАЗ опрокинулся с пассажирами под Новосибирском

16 июня в Новосибирской области пассажирский автобус слетел с дороги и перевернулся – в нем сидели рабочие.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на автодороге, ведущей к деревне Харино. Служебный автобус перевозил сотрудников Колыванского угольного разреза. В один момент водитель не справился с управлением и съехал с дороги – транспорт перевернуло на бок. На опубликованных кадрах видно, что дорога была размыта из-за дождя.

Свидетели ЧП уточняют, что погибших в аварии нет, но есть пострадавшие. Несколько человек обратились за медицинской помощью. На момент публикации новости в ГИБДД не прокомментировали происшествие. Добавим, что многие новосибирцы в комментариях иронично восприняли ситуацию, пошутив, что на такой дороге может упасть даже танк.

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