Автобус с рабочими слетел с дороги и свалился на бок под Новосибирском

Как рассказали очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на автодороге, ведущей к деревне Харино. Служебный автобус перевозил сотрудников Колыванского угольного разреза. В один момент водитель не справился с управлением и съехал с дороги – транспорт перевернуло на бок. На опубликованных кадрах видно, что дорога была размыта из-за дождя.
Свидетели ЧП уточняют, что погибших в аварии нет, но есть пострадавшие. Несколько человек обратились за медицинской помощью. На момент публикации новости в ГИБДД не прокомментировали происшествие. Добавим, что многие новосибирцы в комментариях иронично восприняли ситуацию, пошутив, что на такой дороге может упасть даже танк.