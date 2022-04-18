СК организовал проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в Новосибирской области

В Новосибирской области следователи начали проверку по факту гибели 12-летней девочки. Об этом передают в Следственном комитете по региону.
Напомним, 16 апреля к правоохранителям поступила информация о том, что в реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района утонула 12-летняя девочка. Известно, что ребенок поскользнулась на бетонной плите и упала в реку, а после ее унесло течением.
«На место происшествия незамедлительно прибыли следователи, следователи-криминалисты, а также сотрудники МЧС России по Новосибирской области. По данному факту следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка», - сообщают в СК.
Следователи и спасатели продолжают круглосуточные поиски тела ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.