СК организовал проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в Новосибирской области

СК организовал проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в Новосибирской области
СК организовал проверку по факту гибели 12-летнего ребенка в Новосибирской области
Сегодня, 10:25ПроисшествияФото: СУ СК РФ по НСО
Поиски тела ребенка идут вторые сутки.

В Новосибирской области следователи начали проверку по факту гибели 12-летней девочки. Об этом передают в Следственном комитете по региону.

Напомним, 16 апреля к правоохранителям поступила информация о том, что в реке Изылы в селе Вассино Тогучинского района утонула 12-летняя девочка. Известно, что ребенок поскользнулась на бетонной плите и упала в реку, а после ее унесло течением.

«На место происшествия незамедлительно прибыли следователи, следователи-криминалисты, а также сотрудники МЧС России по Новосибирской области. По данному факту следственным отделом по городу Тогучин следственного управления СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка», - сообщают в СК.

Следователи и спасатели продолжают круглосуточные поиски тела ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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