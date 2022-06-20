Жители Малыгина в панике из-за вечного пожара у Левобережного полигона в Новосибирске

Местная жительница Ирина Кузьмина рассказала Om1.ru, что горит даже не сам полигон, а расположенная рядом с ним нелегальная свалка. Хоть её и тушат, она продолжает тлеть, что плохо сказывается на качестве воздуха в округе.
«Зимой сжигали медицинские отходы – это опасно для здоровья. Сейчас воздух весь в копоти, а вечером даже невозможно открыть окна. Многие теперь страдают заболеваниями, связанными с дыханием», - сказала Ирина.
При этом в Роспотребнадзоре отрицают местным жителям, что у них печальная ситуация с воздухом – якобы все хорошо показывают пробы. Хотя однажды ребенок уже попадал в реанимацию из-за проблем со здоровьем, которые связывают с плохим воздухом.
Экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Сметанин восхитился, что впервые за три десятка лет этот полигон не горит благодаря тому, что за этим начали пристально следить. Однако появилась проблема с пожарами на незаконных приближенных свалках, а местным приходится дышать бензапиреном, диоксидом азота, оксидом углерода, аммиаком, сероводородом и другими смертельно опасными веществами.
На огромных территориях мусора сжигают трупы животных, твердые коммунальные, медицинские и другие отходы.