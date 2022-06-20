Жители Малыгина в панике из-за вечного пожара у Левобережного полигона в Новосибирске

Жители Малыгина в панике из-за вечного пожара у Левобережного полигона в Новосибирске
Жители Малыгина в панике из-за вечного пожара у Левобережного полигона в Новосибирске
Вчера, 20:08ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Александр Кондратьев
Левобережный полигон горит уже на протяжении нескольких лет – туда свозят твердые бытовые отходы, а также выбрасывают незаконно свои отходы местные предприниматели. Жителям улицы Малыгина приходится дышать ядовитыми веществами, а среди них есть дети. Почему так происходит – читайте в материале.

Местная жительница Ирина Кузьмина рассказала Om1.ru, что горит даже не сам полигон, а расположенная рядом с ним нелегальная свалка. Хоть её и тушат, она продолжает тлеть, что плохо сказывается на качестве воздуха в округе.

«Зимой сжигали медицинские отходы – это опасно для здоровья. Сейчас воздух весь в копоти, а вечером даже невозможно открыть окна. Многие теперь страдают заболеваниями, связанными с дыханием», - сказала Ирина.

При этом в Роспотребнадзоре отрицают местным жителям, что у них печальная ситуация с воздухом – якобы все хорошо показывают пробы. Хотя однажды ребенок уже попадал в реанимацию из-за проблем со здоровьем, которые связывают с плохим воздухом.

Экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Сметанин восхитился, что впервые за три десятка лет этот полигон не горит благодаря тому, что за этим начали пристально следить. Однако появилась проблема с пожарами на незаконных приближенных свалках, а местным приходится дышать бензапиреном, диоксидом азота, оксидом углерода, аммиаком, сероводородом и другими смертельно опасными веществами.

На огромных территориях мусора сжигают трупы животных, твердые коммунальные, медицинские и другие отходы.

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