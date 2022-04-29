Учения со взрывами планируются на весь май на полигоне под Новосибирском

Учения со взрывами планируются на весь май на полигоне под Новосибирском
Учения со взрывами планируются на весь май на полигоне под Новосибирском
Сегодня, 10:54ОбществоФото: pixabay.com
Курсанты НВВКУ начнут обучаться подрывам на полигоне в Кольцово под Новосибирском. Тренировки со взрывами продляться до конца мая, сообщили в Центральном военном округе.

О громких звуках и шуме военные предупредили жителей Кольцово. А те, в свою очередь, уже пожаловались в социальных сетях на то, что со стороны полигона чувствуются вибрации – это пугает детей и животных.

Как сообщили в ЦВО, боевая подготовка курсантов Новосибирского высшего военно-командного училища будет проходить ежедневно. На полигоне планируют обучать их взрывным работам и управлению техникой.

Военные учения продляться до конца мая, кроме праздничных дней. С 9:00 до 14:00 часов и с 15:00 до 24:00 часов.

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