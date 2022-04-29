Учения со взрывами планируются на весь май на полигоне под Новосибирском

Курсанты НВВКУ начнут обучаться подрывам на полигоне в Кольцово под Новосибирском. Тренировки со взрывами продляться до конца мая, сообщили в Центральном военном округе.

О громких звуках и шуме военные предупредили жителей Кольцово. А те, в свою очередь, уже пожаловались в социальных сетях на то, что со стороны полигона чувствуются вибрации – это пугает детей и животных. Как сообщили в ЦВО, боевая подготовка курсантов Новосибирского высшего военно-командного училища будет проходить ежедневно. На полигоне планируют обучать их взрывным работам и управлению техникой. Военные учения продляться до конца мая, кроме праздничных дней. С 9:00 до 14:00 часов и с 15:00 до 24:00 часов.

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