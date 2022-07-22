Мощнейший ураган срывал крыши под Новосибирском - тысячи жителей лишились света

Мощнейший ураган срывал крыши под Новосибирском - тысячи жителей лишились света
Мощнейший ураган срывал крыши под Новосибирском - тысячи жителей лишились света
Вчера, 14:08ПроисшествияФото: АО "РЭС"

Более 1,8 тыс. человек остались без света из-за урагана под Новосибирском

В ночь с 21 на 22 июля в Карасукском районе Новосибирской области местные жители с трудом пережили стихию. Порывистый ветер невиданной мощности ломал крыши, качал деревья и оборвал провода – тысячи человек остались без света. Информацию подтвердили в АО «РЭС».

Как рассказали в компании, ветер сорвал крыши и ветками деревьев оборвал линии электропередач. Без света остались более 1800 человек и 31 социально значимый объект. Под отключение попали 15 населенных пунктов района.

Всю ночь аварийные бригады восстанавливали последствия стихии, несмотря на непогоду. Сейчас работа большинства электросетей уже восстановлена, но везде электричество вернется лишь к пяти часам.

Напомним, месяц назад в Новосибирской области бушевал ураган – он снес на своем пути балконы, крыши, оборвал провода, сломал деревья. От урагана пострадали бани, мясокомбинат, жилые многоэтажные дома, а в Купинском районе ветром снесло крыши шести школ.

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