Водитель грузовика попал в больницу после жесткого ДТП на пл. Маркса в Новосибирске

Водитель 1983 года рождения за рулем грузовика Volvo врезался в две иномарки, протаранил забор и въехал в цветочный салон на площади Маркса в Новосибирске. Об этом сообщили в ГИБДД города.
«Грузовик Volvo двигался по улице Покрышкина, со стороны улицы С. Гвардейцев, в сторону улицы Титова и в пути следования совершил столкновение с припаркованным автомобилем Honda HRV, после чего автомобиль Honda совершил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Filder, далее грузовик совершил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Caldina», - уточнили в ведомстве.
После аварии с иномарками Volvo сбил раздвижные ворота во двор и въехал в фасад дома №1 по улице Титова.
Водитель грузовика госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «Сотрясение головного мозга». При этом у него установлено состояние опьянения – на месте работает экипаж ГИБДД.