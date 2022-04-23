Водитель грузовика попал в больницу после жесткого ДТП на пл. Маркса в Новосибирске

«Грузовик Volvo двигался по улице Покрышкина, со стороны улицы С. Гвардейцев, в сторону улицы Титова и в пути следования совершил столкновение с припаркованным автомобилем Honda HRV, после чего автомобиль Honda совершил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Filder, далее грузовик совершил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Caldina», - уточнили в ведомстве.