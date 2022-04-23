Водитель грузовика попал в больницу после жесткого ДТП на пл. Маркса в Новосибирске

Водитель грузовика попал в больницу после жесткого ДТП на пл. Маркса в Новосибирске
Водитель грузовика попал в больницу после жесткого ДТП на пл. Маркса в Новосибирске
Сегодня, 16:42ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Atas.info
В результате ДТП водителя грузовика отправили в больницу в состоянии опьянения с предварительным диагнозом – сотрясение головного мозга

Водитель 1983 года рождения за рулем грузовика Volvo врезался в две иномарки, протаранил забор и въехал в цветочный салон на площади Маркса в Новосибирске. Об этом сообщили в ГИБДД города.

«Грузовик Volvo двигался по улице Покрышкина, со стороны улицы С. Гвардейцев, в сторону улицы Титова и в пути следования совершил столкновение с припаркованным автомобилем Honda HRV, после чего автомобиль Honda совершил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Filder, далее грузовик совершил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota Caldina», - уточнили в ведомстве.

После аварии с иномарками Volvo сбил раздвижные ворота во двор и въехал в фасад дома №1 по улице Титова.

Водитель грузовика госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «Сотрясение головного мозга». При этом у него установлено состояние опьянения – на месте работает экипаж ГИБДД.

Материалы по теме:
ДТП
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы