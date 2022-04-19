Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Бердском шоссе в Новосибирске

Накануне вечером 18 апреля на Бердском шоссе под Новосибирском «Тойота Камри» столкнулась с грузовым автомобилем «Рено Премиум» и «Шкодой Октавиа». Пострадали в тройном ДТП три человека, сообщает ГИБДД по Новосибирской области.
Массовая авария произошла около 22:14 часов 18 апреля. Девушка за рулем «Тойота Камри» ехала в сторону лице Русская по Бердскому шоссе и при перестроении столкнулась со «Шкодой Октавиа» напротив дома № 270/1. После, её автомобиль занесло в тягач «Рено Премиум», которые держал путь в попутном направлении.
«В результате ДТП закрытый перелом бедренной кости, ушибы и ссадины лба получила 17-ти летняя пассажирка «Тойота Камри». Также ушибы диагностировали у 21-летнего парня-пассажира и его ровесницы водителя иномарки. Они не семья, фамилии разные, может друзья», - уточнили Atas.info в ГИБДД по Новосибирской области.
Обстоятельства аварии продолжают выяснять. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.