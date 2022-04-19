Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на Бердском шоссе в Новосибирске

Массовая авария произошла около 22:14 часов 18 апреля. Девушка за рулем «Тойота Камри» ехала в сторону лице Русская по Бердскому шоссе и при перестроении столкнулась со «Шкодой Октавиа» напротив дома № 270/1. После, её автомобиль занесло в тягач «Рено Премиум», которые держал путь в попутном направлении.